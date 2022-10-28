李恩海弒夫重判無期！「N號房」主嫌獄中寫信苦勸她：別配合調查

▲李恩海、曹賢洙於2019年6月涉嫌殺害尹某。（圖／仁川地方檢察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓「蛇蠍人妻」李恩海因8億韓元死亡保險，涉嫌夥同「小王」曹賢洙慫恿丈夫尹某從京畿道加平郡瀑布一躍而下，最後導致其溺斃，昨（27）日在一審被宣判無期徒刑。曾擔任檢察官的律師爆料，「N號房事件」主嫌趙主彬，其實曾透過書信與李恩海取得聯繫，建議李恩海拒絕配合檢方調查。

根據韓媒《東亞日報》，曾經擔任仁川地方檢察廳次長檢察官的現職律師趙在彬（조재빈）昨（27）日接受《SBS》專訪時，便分享過去他指揮檢方偵辦李恩海事件時的趣聞，他表示當時趙主彬（조주빈，音譯）曾透過獄中書信搭訕李恩海（이은해，音譯），要李恩海別配合檢方調查，事後李恩海果然拒絕接受調查。

▲南韓「N號房事件」主嫌趙主彬，曾寫信勸李恩海，別配合檢方調查。（圖／達志影像）

趙在彬爆料，「李恩海、曹賢洙一開始因瀑布殺人事件而被羈押至仁川看守所時，『N號房事件』的主嫌趙主彬曾在獄中寫信給李恩海，他向李恩海建議，『不要乖乖配合檢察官調查，看能不能拒絕陳述，妳好好想一下』。」

趙在彬透露，雖然不能從那一封信的內容就判定，李恩海一定是聽信趙主彬的建議才拒絕陳述，但的確是有類似的事情發生，「我嚇了一大跳，原來這傢伙（趙主彬）連這種事也幹得出來。」

趙在彬分析趙主彬的心態，「根據我的推測，趙主彬、李恩海先後因自己的犯罪行徑而先後在國內臭名遠播。基於自己是『前輩』的心態，趙主彬才會雞婆地給予李恩海建議。」

▲李恩海遭到警方成功逮捕。（圖／達志影像／newscom）

趙在彬還指出，李恩海、曹賢洙羈押入獄後皆不願配合檢方調查，「李恩海以尚未委任律師為由持續拒絕接受調查；至於曹賢洙雖然乖乖接受調查，但卻避開對於自己不利的陳述。在這過程之中，我們曾經扣押李恩海、曹賢洙的房間，發現兩人曾共享調查內容，之後一致套好口徑。」

另外，趙在彬還表示，「他們（李恩海、曹賢洙）甚至還設想自己會假釋出獄！假設被判處10年徒刑，則在服刑6年以後便可被列入假釋出獄對象名單。他們也自認，可以成為獄中的模範囚犯，可以說相當有自信。而且，他們深知自己可能會被判處無期徒刑，其實這就表明了，他們無形中承認自己的罪行。」

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