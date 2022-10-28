旅日要注意！東京首現6宗XBB病例　專家憂：恐掀第8波疫情

▲日本近日放寬邊境措施，不料東京卻出現免疫逃脫能力極強的XBB病例，讓專家十分擔憂。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

日本最近鬆綁邊境，大開國門歡迎觀光客，吸引不少國人前往旅遊，不料東京卻發現有Omicron新型亞變異株XBB現蹤，而專家也預測，XBB可能成為日本第8波新冠疫情的主要病毒株，提醒民眾務必要注意防範。

綜合日媒報導，東京都27日召開新冠疫情監控會議，證實都內出現了6宗XBB病例。東京都表示，政府17日在檢疫人群中曾發現7宗XBB病例，但新增的6宗病例是東京首次出現在當地確診的案件，引發政府高度關注。

專家認為，感染人數增加的原因與政府放寬邊境措施有關，有鑑於XBB可能成為日本第8波新冠疫情的主要病毒株，提醒民眾務必要注意防範。與此同時，東京過去一周的平均新增病例為3305宗，基本與上周持平，但住院患者比前一周增加了210人，因此政府也在關注XBB未來可能對醫療體系產生的影響。

東京都福祉保健局表示，雖然XBB的病例急速增加，同時還佔據了新加坡60%的病例，但當局暫時還無法確認XBB的嚴重程度，僅可確認疫苗的效果略有減弱，因此當局將持續觀察海內外的狀況。

世界衛生組織（WHO）此前警告，XBB病毒目前已擴散至全球26國，同時還具有史上最強的免疫逃脫能力，疫苗或自然免疫似乎無法帶來防護。