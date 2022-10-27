竹縣大享容器潤滑油溢出起火　居民罵爆！環保局要求限期改善



▲縣府初步調查，大享因潤滑油洩出接觸高溫導致起火。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

因擴廠爭議造成居民屢次抗爭的新竹縣大享容器工業（股）公司，今(27日) 上午9時發生火警，環保局及消防局獲報立即前往現場，火勢於30分鐘之內撲滅，縣府初步調查，起火事故應為廠內製程設備油管破漏，潤滑油碰觸高溫機台導致起火意外並產生煙勢，目前縣府除了要求廠方先暫停該產線運作，同時限期提出改善報告。

環保局表示，事故發生後，環保局人員與新埔消防分隊接獲通報立即前往現場，火勢已由廠區員工自行撲滅，無人員受傷，確定起火地點為製程區，由於潤滑油管破漏，漏油碰觸高溫機台，導致起火意外並產生煙霧，經確認設置於該廠周遭之空品感測器，指數未達不良空氣品質，且現場無存放化學性材料物質，請周遭居民不要過度恐慌。

▲縣府除了要求大享，該產線立刻停工外，同時要在限期內提出改善報告。

環保局指出，由於該公司管理不當造成火警，環保局也要求該公司於15日內提報改善說明、相關設備之安全及維護保養需做好，避免事故之發生。

消防局表示，消防人員前往後也用熱顯儀，針對高溫處射水降溫，並協助排煙，要求廠方先暫停此產線運作，待管線重新安裝後再行運作，並落實火災預防措施。

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