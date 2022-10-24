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社會 社會焦點 保障人權

三峽氣爆地點找到「不明黃粉末」！住戶：一開門就爆炸了

記者柯振中／綜合報導

新北市三峽區23日下午3點左右發生氣爆事件，事發地點位在大同路319巷一棟6樓民宅，警消抵達現場時，已經沒有火煙。經過一番搜尋，警消在樓梯間發現不明黃色粉末，且聞起來有爆竹的氣味，詳細成分仍在分析當中。對此，26歲的劉姓住戶則說，一打開儲藏室的大門，就瞬間發生爆炸，不曉得為何會如此。警方已連夜採檢黃色粉末成分，將於今天上午開記者會說明。

警方獲報趕往現場時，已經沒有火煙，在現場經過搜查，共有5人受傷送醫，詳細案發原因仍在釐清當中。而在搜查的過程，警消在3樓至4樓的樓梯間發現不明黃色粉末，聞起來還有類似爆竹的氣味，詳細成分仍在調查當中。

根據住戶說法，26歲的劉姓男子與母親一起住在3樓，4樓則是用來儲藏的空間，23日下午原先打算整理儲藏室，沒想到才剛把門打開，瞬間就發生爆炸，劉男也因此受波及，根本不曉得為什麼會這樣。

▼劉姓住戶表示，當時打算清理處藏室，結果開門就發生氣爆。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 氣爆 。（圖／記者戴上容翻攝）

由於現場是一處建築緊鄰的社區，發生氣爆後，周遭10餘間住戶受到波及，更有人家裡的門窗遭震碎，家裡一片狼藉。

對此，新北市長侯友宜說，受到氣爆影響的共有12戶26人，會做好安置，並請環保局、工務局連夜清理完畢，確認安全無虞後，再請住戶回去拿東西。

市府後續也找結構技師到場，初步判定只有外觀受損，建築本體不受影響。至於詳細爆炸原因為何，目前正連夜進行勘驗，調查儲藏室存放物品成分、數量及來源，警方24日上午10時將開記者會說明鑑識結果。

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