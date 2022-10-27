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雲林縣長張麗善啟動「20鄉鎮願景親履巡迴」四湖上場　教育十大願景加速前進

▲▼張麗善,2022九合一大選,2022雲林縣,2022雲林縣長。（圖／張麗善競選總部提供）

▲雲林縣長張麗善今（27）日展開「20鄉鎮願景親履巡迴」的第二站－四湖鄉。（圖／張麗善競選總部提供，下同）

政治中心／雲林報導

雲林縣長張麗善今（27）日展開「20鄉鎮願景親履巡迴」的第二站－四湖鄉，張麗善針對「四湖鄉政策願景規劃」提出詳細說明，也在溪底村富安宮前公布「教育施政十大願景」，具體呈現「2030前進雲林」的理念與項目。

張麗善縣長表示：「在縣府與四湖鄉公所通力的合作下，已完成縣道160（三條崙至飛沙段）的拓寬、早期農業重劃區（林厝寮）農水路的改善；也逐步清疏內湖、安慶大排、林厝中排，治理林厝村與林東村的淹水問題；將三條崙打造成國際風箏衝浪基地，舉辦國際風箏衝浪公開賽，而雲溪海洋音樂祭的舉辦也大受好評、讓四湖知名度大增；更重要的是，縣府持續推動箔子寮景觀跨橋計畫，箔子寮水產精品加值園區也正在加速開發中。」

在照顧長輩方面，張麗善指出，除長青食堂與社區照護關懷據點持續增加外，縣府也推動鄉內醫療不足區的遠距醫療及智慧照護，四湖鄉衛生所更成立輔具福利便利站，未來也會推動銀髮健身俱樂部。

▲▼張麗善,2022九合一大選,2022雲林縣,2022雲林縣長。（圖／張麗善競選總部提供）

今日藉著在四湖鄉的願景親履巡迴，張麗善指出，鄉內學生已經人人有平板電腦，未來也會全面推動智慧科技教育。她也再度提到自己的教育理念「窮不能窮教育、苦不能苦孩子」，因此，雲林縣學生營養午餐的餐費目前已拉高到與全國平均一致，張麗善縣長表示，自己達成了競選承諾。張麗善自上任後積極推動雙語教育，目前已聘請57位外籍教師，且重視體育發展、增聘17位專任運動教練，排名為全國第六。另外，張麗善強調，雲林縣也首創將校園變成溫馨家園，照顧弱勢孩童，並編訂第一套官方品德教育教材，全面推動品德扎根。

▲▼張麗善,2022九合一大選,2022雲林縣,2022雲林縣長。（圖／張麗善競選總部提供）

在教育及硬體設施上，雲林縣政府說明，已完成全縣國中小「班班有冷氣」的政策，領先教育部兩年達標，以及完成校園遊戲場器材的檢修更新與校舍的補強，編列預算加裝校園監視器、增加校園安全。此外，縣府成立智慧教育中心及數位學習推動辦公室，提升校園網路寬頻、建置智慧教室，並充實了國中小行動載具，目前偏鄉「生生有平板」。

▲▼張麗善,2022九合一大選,2022雲林縣,2022雲林縣長。（圖／張麗善競選總部提供）

▲▼張麗善,2022九合一大選,2022雲林縣,2022雲林縣長。（圖／張麗善競選總部提供）

雲林縣獲得3座教育部教學卓越獎項的金質獎以及樂齡學習評比全國特優，在持續推動三年多的基礎上，張麗善縣長今日也提出「教育施政十大願景」，包括：1. 改善教學環境、加強校園安全，2. 設置中央廚房、升級午餐質量，3. 提升幼教品質、降低育兒負擔，4. 紮根科技教育、接軌世界潮流，5. 推動雙語教學、培養國際競爭力，6. 鞏固基本學力、取得優勢競爭力，7. 深耕技職教育、培育產業人才，8. 整建運動場所、推動全民運動，9. 設置實驗學校、強化多元教育力，10. 紮根品德教育、關懷弱勢家庭。

▲▼張麗善,2022九合一大選,2022雲林縣,2022雲林縣長。（圖／張麗善競選總部提供）

張麗善強調，教育十大願景是「2030前進雲林」的重要一環，未來也會以此為方向，帶領縣府團隊繼續深化雲林縣的教育建設、提升教學品質，全方位讓雲林的孩子更有競爭力。

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