國民黨團關閉協商　管碧玲：過度護航徒增蔣萬安「媽寶形象」

▲管碧玲批評國民黨團護航蔣萬安。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

「波波牙醫」返國實習爭議成為台北市長選戰焦點，國民黨立法院黨團總召曾銘宗因不滿被指控為提案者，27日宣布停止參加朝野協商以表達抗議。不過，管碧玲透過臉書回應，她日前發文還幫曾銘宗講話，重點是在罵國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊，國民黨團過度護航，反而讓蔣增添媽寶形象。

管碧玲日前透過臉書發文回應「波波牙醫」爭議，談及國民黨立院黨團總召曾銘宗曾針對《醫師法》提出攸關「波波牙醫」的附帶決議，但曾今天大動作舉行記者會駁斥，強調當時係受民間陳情，且7項提案他只提2案，獲得民進黨團總召柯建銘、民眾黨總召蔡壁如連署。為表抗議，曾宣布自即日起國民黨團停止參加朝野協商。

對此，管碧玲今天下午透過臉書發文回應說，立法院的運作不應該成為「萬安演習」的犧牲品，曾銘宗是自己的學弟，他十分優秀，不會看不懂她的臉書，不會劃錯重點，她的重點在罵蔣萬安，國民黨團卻用大動作犧牲立法院，護航蔣萬安，莫非是為了拉抬選情？

管碧玲說，她只不過寫一篇臉書，連接受一個媒體訪問都沒有，曾銘宗鬧這麼大，不是很奇怪嗎？因為管碧玲ㄧ篇臉書，國民黨關閉朝野協商，這樣很不符比例原則、很刻意，不是嗎？她原意為罵蔣萬安、黃珊珊陷害民進黨候選人陳時中，還特別替曾銘宗講話，因為他最後同意修掉原提案，讓該附帶決議變成「建請」案，柔性尊重行政權，並沒有拘束力。

管碧玲直指，蔣萬安、黃珊珊說陳時中用附帶決議開放「波波」是惡意陷害，她發文罵蔣萬安、黃珊珊惡意陷害陳時中，還呼籲牙醫界不必追究曾銘宗，結果國民黨震怒、關閉朝野協商，「是劃錯重點？還是護航蔣萬安！如果是後者，為了搶救蔣萬安選情，不惜犧牲人民權益，製造對立」，反而讓蔣萬安更添媽寶形象。