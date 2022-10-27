「都更珊珊」凸顯特點　黃珊珊期望用「都更」爭取選票

▲投票日愈來愈近，許多大樓社區都自費拉起大幅廣告牆或出現在台北街頭舉著標語，謝謝黃珊珊幫忙都更，也祝福她能更上一層樓。（圖／記者錢雅慧攝，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

隨著投票日愈來愈近，競逐台北市長的幾位主要參選人，因為所提政見也在網友口中多了幾個外號，像是「深蹲萬安」、「免治時中」、「都更珊珊」等等。其中黃珊珊與都更的連結，特別引人注目，尤其許多大樓社區都自費拉起大幅廣告牆，除了謝謝黃珊珊幫忙都更，也都祝福她能夠更上一層樓；更有水源二、三期的住戶們，不但常常出現在台北街頭或造勢場合，舉著標語感謝黃珊珊在都更過程中的協助，還有住戶自己獨立剪輯配音了一支感謝影片，希望透過網路宣傳，表達一份真摯的謝意，期許會做事的人，能夠帶領台北市蒸蒸日上。

▲水源二、三期的住戶獨立剪輯配音一支感謝影片，感謝黃珊珊。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

位於臺北市中正區的「水源整建住宅」，是臺北市政府約在1963年前後所興建，興建目的就是為了安置興辦水源、雙園堤防等公共工程的拆遷戶，其中最老屋齡將近60年，因此，急待都更整建。但因為產權複雜，且住戶多達460戶，意見整合困難，故延宕許久遲遲未能進行都更。

公辦都更的啟動門檻是要有超過九成的住戶同意才能啟動，但水源更新會無論再怎麼努力，同意戶數始終都在79%到81%之間徘徊，一直無法達標。所以，最後他們找到副市長黃珊珊，希望黃珊珊幫他們想辦法解決這個都更難題。

黃珊珊答應他們一定會在「不違法、想辦法」的立場上，幫他們解決這個問題。黃珊珊想到的辦法就是同意權的反向操作，因為法律僅僅只是規定要有90%的住戶同意才能進行都更案，但如果換個角度思考，只要住戶的不同意數低於10%，同樣也符合法律的規定。

黃珊珊請都更處發出問卷，請住戶明確出具不同意書，並寫明不同意都更的理由。結果收回問卷後，只有不到5%左右的住戶明確反對，原本沒簽同意書的其他住戶，多半表示「隨便、都可以」。所以，整個都更案等同於獲得了95%住戶的同意而通過，終於可以開始進行都更建設了。

目前，水源二、三期住戶已經完成選配，終於有望擺脫房屋結構老化、管線氧化、牆壁剝落、鋼筋外露的老屋問題，水源住戶隋先生就表示，水源二、三期的許多老屋，不只漏水，甚至連糞管都氧化了，上個廁所都得撐傘，免得被樓上的糞水滴到；很多人家的主結構牆壁上甚至還有拳頭大的裂縫，每次地震都是在賭命，讓居民住得膽顫心驚。如今，黃珊珊幫他們解決了這個問題，他們怎麼能夠不感激？