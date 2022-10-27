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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

復刻高雄傳說陳財佑！「抓漏發財車」街上跑　駕駛竟是陳其邁

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁競選團隊復刻陳財佑的看板、宣傳車上路，連日來話題席捲網路社群。陳其邁連任競選總部今（27）日再釋出最新宣傳影片，陳其邁的「抓漏發財車」穿梭高雄，一路開進漁港與山間，不只陳其邁、陳財佑版本的兩輛發財車，首度在影片中同框；影片最後彩蛋揭曉，司機下車，原來陳其邁版本的發財車，負責播音的司機就是陳其邁本人。

▲▼復刻高雄傳說陳財佑！「抓漏發財車」街上跑，駕駛竟是這大咖。（圖／陳其邁競選團隊提供）

▲高雄市長陳其邁競選團隊復刻陳財佑的看板、宣傳車上路，連日來話題席捲網路社群。（圖／陳其邁競選團隊提供）

陳其邁競選團隊釋出最新「18歲公民權」宣傳片，致敬陳財佑的發財車穿梭大街小巷，更一路從市區開到山間、漁港，醒目的18歲陳其邁大頭照、挺18歲公民權字樣，以及司機播音親切的台語俗諺，成功吸引路過菜籃族、學生族群的目光。

▲▼復刻高雄傳說陳財佑！「抓漏發財車」街上跑，駕駛竟是這大咖。（圖／陳其邁競選團隊提供）

▲▼復刻高雄傳說陳財佑！「抓漏發財車」街上跑，力挺18歲公民權。（圖／陳其邁競選團隊提供）

▲▼復刻高雄傳說陳財佑！「抓漏發財車」街上跑，駕駛竟是這大咖。（圖／陳其邁競選團隊提供）

影片當中首度出現，「陳其邁版」發財車和正版陳財佑發財車同框畫面，最大驚喜橋段，則是影片最後，宣傳車停下後，司機打開車門，大家才發現原來開車的人，就是高雄市長陳其邁本人！陳其邁下車後，不只站在自己18歲大頭貼旁，還主動詢問對街學生「照片像嗎？」

▲▼復刻高雄傳說陳財佑！「抓漏發財車」街上跑，駕駛竟是這大咖。（圖／陳其邁競選團隊提供）

▲▼復刻高雄傳說陳財佑！「抓漏發財車」街上跑，駕駛竟是陳其邁本人。（圖／陳其邁競選團隊提供）

▲▼復刻高雄傳說陳財佑！「抓漏發財車」街上跑，駕駛竟是這大咖。（圖／陳其邁競選團隊提供）

這也是陳其邁繼宣傳「好孕專車」政策時，化身為計程車運將後，再度化身為宣傳車司機，親自開車替18歲公民權宣傳拉票。陳其邁指出，目前台灣滿18歲的公民，在刑法與民法（明年1月1日施行）上被視為具有完全行為能力，但選舉、罷免、創制與複決的權利，卻必須等到20歲。

▲▼復刻高雄傳說陳財佑！「抓漏發財車」街上跑，駕駛竟是這大咖。（圖／陳其邁競選團隊提供）

▲▼陳其邁全力宣傳18歲公民權，呼籲大眾支持響應，給年輕人「18歲轉骨登大人」的權利。（圖／陳其邁競選團隊提供）

▲▼復刻高雄傳說陳財佑！「抓漏發財車」街上跑，駕駛竟是這大咖。（圖／陳其邁競選團隊提供）

陳其邁強調，民主政治需要參與、學習，讓18歲公民權入憲，是讓台灣年輕人民主轉骨登大人的良方。「要讓年輕人能透過選舉，為自己說話。」

台灣史上首次修憲案公民複決，通過門檻高達965萬同意票，陳其邁競選團隊以抓漏看板、宣傳車，讓「18歲公民權」自然的走進人群，成為日常話題，引發社群迴響共鳴，這回加碼推出彩蛋影片，再度炒熱話題熱度，全力宣傳18歲公民權，呼籲大眾支持響應，給年輕人「18歲轉骨登大人」的權利。

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