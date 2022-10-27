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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批衛福部護航高端「無限期」補考　國民黨團酸「難道害怕影響選情？」

▲▼國民黨團召開「高端EUA該當就當 補考也該交卷了」記者會 謝衣鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「高端EUA該當就當 補考也該交卷了」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨團今（27）上午召開記者會，質疑衛福部繼續護航高端，大開方便門，甚至爆出高端二期臨床實驗委由中資公司進行，「衛福部到底還要給高端補考多少次？二期臨床實驗報告是否具有可信度？要不要撤銷EUA？還是繼續護航下去。」

衛福部食藥署去年通過高端疫苗EUA（緊急使用授權）審查，並要求高端公司一年內需提供保護效益報告，今年7月底必須提出，但衛福部卻允許補件期限延至今年10月底。

總召曾銘宗表示，上週國民黨團召開「高端採購有價差 到底是佣金？還是選舉經費？」記者會，當天下午中央疫情指揮中心指揮官王必勝在例行記者會上信誓旦旦地說，「絕無價差或貪瀆，數據有錯誤」。但根據3月8日前衛福部長陳時中接受立法委員詢答時表示，「今年和去年，高端從政府大概拿了40幾億元。」

曾銘宗表示，111年度高端有3.3億元營業收入，110年度有32.8億元營業收入，合計36億元，陳時中稱政府給了高端40幾億元，其中差額5-6億元到底去了哪裡？是佣金？還是選舉經費？陳時中、王必勝指揮官請說清楚、講明白。

國民黨團提出四項要求，首先，10月底高端疫苗保護效益報告若提不出來，請衛福部立即撤銷高端的EUA，再來，高端EUA撤銷後，請衛福部追回40億元購買高端疫苗相關費用，第三點為蔡英文總統、陳建仁前副總統、陳時中過去一直鼓勵民眾施打高端疫苗，必須向全民道歉，第四點則是高端價差高達5-6億元，到底是誰拿走了？是佣金？還是選舉經費？請衛福部、陳時中出來講清楚、說明白。

首席副書記長謝衣鳯表示，根據衛福部去年7月18日在食藥署所屬國家生技園區，召開高端疫苗專家會議審查會議，審查高端疫苗申請專案核准、製造申請案。食藥署根據《藥事法》第48條之2第一項第2點：「因應緊急公共衛生情事之需要」，核准了高端EUA。

謝衣鳯說，去年5月包括陳建仁前副總統率先施打高端疫苗，要求國人支持國產疫苗，緊接著包括蔡英文總統在內的府院高層，紛紛在鏡頭前接種高端疫苗，結果高端非但得不到WHO的認證，甚至連日本也不承認，這豈不是高端辜負了台灣民眾的心嗎？國民黨請問衛福部，到底要讓高端補件補幾次？才願意告訴國人高端疫苗到底有沒有保護效益？國人都在等待衛福部的答案，還是無限期補考下去？

藍委林奕華表示，高端疫苗的問題，令國人痛心。回顧當初疫情爆發之初，立法院朝野訂定特別條例，國民黨團提出多個版本，支持國產疫苗，甚至還提出「研發獎勵金」，鼓勵國產疫苗拿到國際認證，但當時衛福部始終認為不可能在短時間拿到國際認證，最後獎勵機制未能納入特別條例之中。國民黨團的初衷，是希望藉由疫情發展國內生技產業，結果只看到執政的民進黨政府，摒棄科學實證，一路護航。

林奕華表示，今年7月高端必須交出保護效益報告，結果衛福部護航讓其3個月內補件，難道還要讓高端無限期補件下去？難道是害怕影響選情？還是擔心高端股價？也不見有下台負責。林奕華呼籲衛福部，既然放任李秉穎帶風向稱高端是莫德納孿生兄弟，就要拿出美國審查莫德納一樣的機制，10月底審查過程全程公開，唯有透過公開的科學檢驗，才能排除政治觀點。

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