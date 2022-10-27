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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

擔任執董被爆與「共軍有關」？張善政2點反擊：時代力量目光如豆

▲▼張善政「反抹紅 挺善良 張善政任職世界級好萊塢特效公司」議題說明會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲張善政「反抹紅 挺善良 張善政任職世界級好萊塢特效公司」議題說明會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

時代力量今（27）日舉行記者會，控國民黨桃園市長候選人張善政任「數字王國」集團有限公司執行董事，最大股東是中共國務院所掌握的中國中央企業，並與解放軍關係密切。張善政稍後也在國民黨部召開說明會兩點回擊，時代力量等人挑對象挑錯了，「他們根本是目光如豆，不知道數字王國是何許人也！」

張善政澄清，數字王國創辦人是詹姆斯．卡麥隆，就是《鐵達尼號》、《阿凡達》的導演，數字王國則是國際級電影特效公司，更拿了11次奧斯卡，提名不計其數，在世界各地皆有據點，資金來自於馬拉西亞華裔人，「外面說有中資？在整個股權結構裡，可以看出差遠了，董事則有多人？是有10個人，網路上的財報都可以搜尋到，都是公開的，謝安一席，我是第二席，正港的台灣人擔任兩席唯二的董事。」

張善政表示，數字王國一事只有2個重點，第一點是時代力量等人挑對象挑錯了，「他們根本是目光如豆，不知道數字王國是何許人也！」他強調，該公司絕對排得上世界前三大，這麼傑出的公司卻被打成好像被中資操控，完全沒有國際視野！目光如豆！

張善政續指，第二點台灣人包括自己與數字王國執行長謝安在國際上立足，帶領台灣青年朋友在國際上立足，面對中資不要被它操控，發揮台灣人的能力，好好把公司經營好，這才是台灣人該走的路，而不是看到中資就跑。

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