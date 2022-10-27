高端埋單赴日3500元PCR　林氏璧不解：死亡也補助喪葬費？

▲林氏璧認為，打疫苗是為了健康、防重症，出國會不會被認證，那是一個附加的價值。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭文晴／綜合報導

高端疫苗為解決國人赴日問題，宣布提供赴日民眾免費PCR檢測。對此，前台大感染科醫師林氏璧覺得相當荒謬，質疑只因赴日不便，高端就要幫忙出PCR的錢，那如果是打高端疫苗確診而導致重症或死亡，「高端不就要補助他們的醫療或喪葬費用？」

林氏璧在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》表示，打疫苗是為了健康、防重症，而出國會不會被認證，只是一個附加價值，「這件事在2021年7月底新增高端為施打疫苗選項時，我幫大家分析幾種疫苗的優缺點，早已提醒高端可能會有國際認證的問題了」，而不只是他，在社會上也有很多討論。

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然而，現在因為去日本不方便，高端就要幫大家出PCR的錢，讓林氏璧質疑，「如果打高端疫苗的朋友確診而導致重症或死亡，高端須不須要補助他們的醫療或是喪葬費用？」而大家其實都知道打疫苗防重症的效果不是是百分之百的，所以「為何因為現在去日本要自己自費PCR，高端就須要負責？如果因為PCR陽性讓旅程全程泡湯，所須要的取消費用，你會要高端出嗎？」

▲林氏璧認為打疫苗出國會不會被認證，只是一個附加價值。（圖／翻攝自Facebook／日本自助旅遊中毒者）

林氏璧認為，高端全部的心力應該放在證明自己的防重症，防住院保護力上，這是對相信國產疫苗，願意施打的國人的責任，而高端七月已經提出了保護效益報告，食藥署要求補件，主要是考量新冠疫情不斷出現變異株，專家希望能看到高端疫苗對於年長者保護效果、降低死亡及重症風險相關數據 。

林氏璧也指出，保護效益報告補件期限至10月底，指揮官王必勝24日表示食藥署已經收到部分補件，預計這幾天會陸續把資料送來，委員會將進行審查，預計年底前可審完，若補件內容不夠完備，有可能會廢止EUA。

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