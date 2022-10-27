幕後／國民黨盛傳「桃園輸、逼宮朱」？誰敢對朱立倫開出第一槍

▲朱立倫故鄉桃園不能輸，親自操盤張善政選戰。（圖／張競辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一選戰倒數，國民黨重兵集結北台灣，相較於黨內評估台北市候選人蔣萬安選情日漸穩定，黨主席朱立倫的故鄉桃園身為一級戰區，藍綠情勢依舊詭譎，民進黨候選人鄭運鵬擺脫林智堅論文門換將的影響，民調有所好轉，不時領先國民黨候選人張善政，另外，桃園的勝負也可能牽動朱立倫與前高雄市長韓國瑜的黨主席角逐。

據黨內人士透露，張善政僅領先鄭運鵬約莫7個百分點，選情相當緊繃；張善政現在靠桃園市議長邱奕勝在南桃園打陸戰，北桃園則因選民結構綠大於藍，民調仍是落後，在北桃園的目標是少輸為贏，桃園不僅是朱立倫的故鄉，又是朱曾執政的地盤，事關黨主席顏面、位子能否坐穩，更牽扯2024年總統大選佈局，朱立倫已親自操盤桃園選戰，子弟兵凌濤等人也All In進駐張善政競總。

朱立倫選前曾立下「6都未過半就下台」的誓言，新北市、台中市有最強諸侯侯友宜、盧秀燕坐鎮，台南、高雄則是民進黨執政堡壘，因此台北市、桃園市這2都就是主席保衛戰的關鍵。朱小圈圈決策用人始終被黨內詬病，這次不滿聲浪一度在地方提名人選過程爆發，影響整合步調，由朱立倫乾綱獨斷欽點的張善政是否能當選，將直接連結朱立倫選後領導威信。

知情人士坦言，桃園只要輸掉，就算台北或其他縣市贏，也沒人覺得朱立倫有功，因此「桃園輸、逼宮朱」的說法甚囂塵上。此外，韓國瑜近日輔選行程愈來愈密集，也被解讀劍指黨主席。也就是說，桃園輸贏之間將牽動藍營各方勢力消長，不管朱立倫能否坐穩主席位置？是否成為「跛腳主席」？他恐負相當政治責任。

然而，據一位近朱人士指出，「桃園輸、逼宮朱」之說恐怕只是空穴來風或別有用意，因為綜觀黨內主要山頭勢力，沒聽說有誰計畫開出逼宮第一槍，「誰？你說有誰要開第一槍？還有誰要接黨主席？」。據其分析，朱立倫盡力全國輔選，幾天內輔選行程數十場，沒有功勞也有苦勞；再者，朱立倫不只對桃園著力甚深，台北也請出林奕華相助，因此就算桃園輸，但只要光復首都，便能「功過相抵」。

這位近朱人士直言，除非台北也輸，不然光只有輸桃園，發生逼宮的可能性就不高，就算有少數人發起逼宮，力道也不會太大。該人士因此研判，目前「桃園輸、逼宮朱」的說法，用意應該只是在於督促朱全力輔選張善政，而朱也透過All In桃園來做出回應。