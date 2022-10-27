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角色扮演增加情趣！2千名男性票選…「看到就嗨爆」職業出爐

▲▼票選。（圖／SWAG提供）

▲SWAG票選出男人最渴望在床上遇到的「角色扮演」對象。（圖／SWAG提供）

記者陳雕文／綜合報導

萬聖節將至，屆時許多人會以特殊裝扮上街，亞洲交友平台 SWAG突發奇想探討，「既然是角色扮演，那麼能讓男性在床上看到就嗨翻的角色是甚麼呢？」開始海發問卷。近2千份的調查結果顯示，有4分之1的男性曾有過角色扮演的性經驗，並選出網友內心最渴望遇到的床上角色前5名。

▲▼票選。（圖／SWAG提供）

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▲得票率最高的角色，由左至右分別是OL、護理師、制服學生妹、女僕。（圖／SWAG提供）

根據SWAG的調查報告顯示，有 72.4% 的網友曾幻想在床上進行角色扮演，且有 26.2% 的人表示，有和床伴進行角色扮演的實際經驗。另外針對沒有床上扮演經驗的網友調查，發現也有 66.8% 的人想和床伴嘗試看看不一樣的角色服裝裝扮。

▲▼票選。（圖／SWAG提供）

▲票選結果，以下同。（圖／SWAG提供）

調查結果也指出，看了最嗨、最讓網友凍未條的床上角色扮演就屬辦公室OL（Office Lady）呼聲最高，幾乎是每5個網友就有1人希望床伴穿上OL套裝來場浪漫之夜；排名第2、第3名則分別由經典的白衣護理師與制服學生妹奪得，兩者票數差距不到 1%，第4名及第5名分別是，女僕、新娘。

▲▼票選。（圖／SWAG提供）

SWAG 表示，除了調查網友最凍未條的角色扮演外，網友也分享許多床事中特別的角色扮演經驗，有趣的不只是常見職業的裝扮，有些網友更曾扮演或交手過假面騎士、蜘蛛人、小紅帽等，甚至海賊王漫畫裡的魯夫與娜美都曾是扮演對象。

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