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鄭運鵬10／29勇者號萬聖節遊行　發放1000個限量小南瓜提燈

▲鄭運鵬10/29勇者號萬聖節中壢大遊行

▲鄭運鵬舉辦勇者號萬聖節中壢大遊行。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬25日披上「好運篷」，化身桃園勇者，出席「勇者號-萬聖節任務」記者會，號召小朋友29日裝扮上街出任務；主辦單位當天下午4點，在六和公園發放1000個限量小南瓜提燈，小朋友只要扮裝到場，皆可免費領取。

▲鄭運鵬10/29勇者號萬聖節中壢大遊行

鄭運鵬說，桃園是六都最年輕、出生率最高的城市，讓每個孩子可以在桃園健康長大，是他擔任市長的重要任務，過去2個月，他推出一連串育兒、托育、教育，以及新建兒童醫院、兒童樂園的政見，並且允諾當選後固定舉辦大型親子藝文活動。

另外，為了減輕家長的負擔，小朋友保母托育也會再現有補助之上，各加碼1000元，未來市府也會在重要設施廣設臨時托育中心，讓爸爸媽媽喘口氣，可以安心購物、看電影。

▲鄭運鵬10/29勇者號萬聖節中壢大遊行

鄭運鵬表示，勇者號-萬聖節任務大遊行，29日下午5點從中壢六和公園出發，沿著最熱鬧的SOGO商圈踩街遊行，遊行路線包括六和路、元化路、慈惠一街、慈惠三街、恩德街以及中美路，抵達終點中正公園。

途中還有五項街頭表演，包括藏光與巨型機器人、高蹺特技、街頭火舞、風暴兵等等。遊行過程中，也可向沿途合作店家索取限量糖果，晚間7點起，還有「好玩的劇團」，以及「即將成真火舞團」的精湛表演，鄭運鵬邀請市民好朋友們，一起Hgih翻萬聖節。

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