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桃園幼兒園萬聖節變裝趴　防火防災宣導從小做起

▲消防隊利用幼兒園舉辦萬聖節變裝趴作防火宣導。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲消防隊利用幼兒園舉辦萬聖節變裝趴作防火宣導。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府消防局草漯分隊27日上午於張校長幼兒園舉辦萬聖節活動，藉由萬聖節變裝趴活動加入消防宣導，除了激起小朋友的興趣，讓現場老師與學生相處融洽氣氛濃厚，更增加他們學習的意願，也透過遊戲的方式增加小朋友對於平時防災觀念及火災發生時的應變更有概念，達到寓教於樂的效果。

▲▼並透過遊戲的方式增加小朋友對於平時防災觀念及火災發生時的應變更有概念。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼透過遊戲的方式，增加小朋友對於平時防災觀念及火災發生時的應變更有概念。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼並透過遊戲的方式增加小朋友對於平時防災觀念及火災發生時的應變更有概念。（圖／記者楊熾興翻攝）

為了讓小朋友從小培養起良好的防火防災及「CPR」觀念，特別於現場規劃「CPR教學」、「住警器宣導」、「滅火器宣導」等攤位，以此教導基本防火觀念。此外，現場也提供專業的CPR教學，讓小朋友可以從小就了解AED及CPR該怎麼操作，讓未來的國家棟樑從小就學習正確觀念與知識。今日並邀請塔腳里長郭朝明、塔腳社區理事長李宜蓁及志工們一起參與活動⋯⋯陪伴小朋友變裝趴。

第三大隊大隊長簡慈彥表示，透過萬聖節活動來包裝各項不同的宣導，可以增加小朋友學習的意願，從小培養他們對於防火防災的觀念，來避免自身陷入危險之中，並更加有危機意識，也可以回去和家人討論，既是保護自己也是保護家人，透過互動也可以增加對消防隊的信任感。

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