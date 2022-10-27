快收下！　超商連4天「4大咖啡飲品第2杯半價喝」

▲超商限時4天「4大咖啡飲品第2杯半價喝」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

先筆記！為迎接即將到來的萬聖節，有超商特意祭出一系列超殺優惠，不僅有限時4天「4大咖啡飲品第2杯半價喝」，包括西西里氣泡咖啡、鳳梨蘋果果粒茶通通有，加碼還推指定逾400種商品可享第2件6折優惠，小確幸還不快收下。

OK mart萬聖節限定優惠來了，10月28日至10月31日連4天於全門市祭出「4大咖啡飲品第2杯半價喝」，優惠品項包括「鳳梨蘋果果粒茶」、「西西里咖啡」、「西西里氣泡咖啡」及「泰式奶茶」，並以低價飲品為折扣；加碼即日起至11月23日前購買指定糖餅、泡麵等逾400項商品還能享有第2件6折優惠。

▲全家萬聖節活動集結超過50款商品第2件下殺8折。

另，全家即日起至11月1日也在全門市推「萬聖派對搗蛋吧」主題活動，集結超過50款商品可享有第2件6折優惠，其中還有多款應景商品，像是比得兔萬聖造型糖果盒、Hello Kitty牛奶糖萬聖節限定包裝等，通通可愛到不行。

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