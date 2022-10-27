　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

快收下！　超商連4天「4大咖啡飲品第2杯半價喝」

▲▼OK CAFÉ 西西里氣泡咖啡。（圖／業者提供）

▲超商限時4天「4大咖啡飲品第2杯半價喝」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

先筆記！為迎接即將到來的萬聖節，有超商特意祭出一系列超殺優惠，不僅有限時4天「4大咖啡飲品第2杯半價喝」，包括西西里氣泡咖啡、鳳梨蘋果果粒茶通通有，加碼還推指定逾400種商品可享第2件6折優惠，小確幸還不快收下。

OK mart萬聖節限定優惠來了，10月28日至10月31日連4天於全門市祭出「4大咖啡飲品第2杯半價喝」，優惠品項包括「鳳梨蘋果果粒茶」、「西西里咖啡」、「西西里氣泡咖啡」及「泰式奶茶」，並以低價飲品為折扣；加碼即日起至11月23日前購買指定糖餅、泡麵等逾400項商品還能享有第2件6折優惠。

▲▼全家萬聖節活動。（圖／業者提供）

▲全家萬聖節活動集結超過50款商品第2件下殺8折。

另，全家即日起至11月1日也在全門市推「萬聖派對搗蛋吧」主題活動，集結超過50款商品可享有第2件6折優惠，其中還有多款應景商品，像是比得兔萬聖造型糖果盒、Hello Kitty牛奶糖萬聖節限定包裝等，通通可愛到不行。

【你可能也想看】

►獨／確定了！好市多2022黑色購物節「這天」開跑　限時7天買爆
►揪團！拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底
►炸雞下殺30元！　速食店「辣味炸雞第2塊半價吃」只有5天

►韓國「集中＋顯瘦」內衣特價了！舒適好穿　CP值爆高

ET快訊
不只限次世代！開放18~49歲「第4劑可選單價疫苗」
星宇全艙等「機上Wi-Fi免費」！　明起買機票全打9折
快訊／國巨斥資214億　收購法商施耐德感測事業部
國發會投資34家虧損　這間公司最慘虧8億！　主委：我們被騙了
快訊／本土+35640、死亡+84　20多歲女發病4天亡
彰化夜市爌肉飯歇業！老闆夫妻倆認「該休息了」出面致謝
滿額送來回機票　大戶一口氣刷3000萬元
20歲淡江女大生喝掛狂吐…急call救護車到女宿！恐遭懲處
快訊／新莊某國中墜樓！　4樓墜下死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

快收下！　超商連4天「4大咖啡飲品第2杯半價喝」

肯德基「彩虹炸雞提袋」免費送！全台限量1000份　買桶餐就帶走

風靡全台「餐前噴兩下」　台八一線女演員親測：就這樣瘦了4公斤好開心！

大苑子、Flash Coffee買1送1！　外送平台限時「加碼優惠」快收下

超商「2款便當新品」來了！炙燒烤雞腿鮮嫩多汁　還吃得到池上米

今天衝了！速食店「7大品項買1送1」爽吃3天　脆雞堡、雞塊都有

照顧家中毛小孩　東森寵物「毛骨力」全家超商開賣

東森購物「鋅C望」打造雙重保護力守護健康　全家超商上架開賣

東森購物網「家電周年慶」除濕機下殺79折起　最高送10%樂透金

超商變身「深夜餐酒館」！現吃地瓜球、烤香腸　還能喝調酒超Chill

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

早上洗澡半個月換床單　孫聽嬤習慣喊：髒兮兮

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

快收下！　超商連4天「4大咖啡飲品第2杯半價喝」

肯德基「彩虹炸雞提袋」免費送！全台限量1000份　買桶餐就帶走

風靡全台「餐前噴兩下」　台八一線女演員親測：就這樣瘦了4公斤好開心！

大苑子、Flash Coffee買1送1！　外送平台限時「加碼優惠」快收下

超商「2款便當新品」來了！炙燒烤雞腿鮮嫩多汁　還吃得到池上米

今天衝了！速食店「7大品項買1送1」爽吃3天　脆雞堡、雞塊都有

照顧家中毛小孩　東森寵物「毛骨力」全家超商開賣

東森購物「鋅C望」打造雙重保護力守護健康　全家超商上架開賣

東森購物網「家電周年慶」除濕機下殺79折起　最高送10%樂透金

超商變身「深夜餐酒館」！現吃地瓜球、烤香腸　還能喝調酒超Chill

倒數30天！陳時中衝刺選票　競總拋「12任務」尋求謠言終結者

雲林東勢鄉再傳每票千元現金賄選　1樁腳遭羈押禁見

愛上女友閨蜜悔婚　渣男再拋棄老母求饒：請大家放過一馬

不只限次世代！指揮中心開放18~49歲青壯年「第4劑可選單價疫苗」

勾搭人夫「想做危險的事」　疫情期間2個月8次上摩鐵...小三慘了

星宇航空全艙等「機上Wi-Fi免費用」　明起買機票全打9折

里拉德小腿拉傷提前退場　拓荒者連勝之路遭熱火中斷

台灣港務公司於後疫情時代辦理雙重疫苗接種站　保護港區從業人員

黃偉晉化身《咒術迴戰》兩面宿儺！　「驚人結實腹肌炸出」神還原

高端埋單赴日3500元PCR　林氏璧不解：死亡也補助喪葬費？

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

消費熱門新聞

速食店「7大品項買1送1」連吃3天

好市多2022黑色購物節時間曝光！

「餐前噴兩下」：瘦4公斤好開心

速食店30元炸雞限時5天吃！

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

肯德基「彩虹炸雞提袋」免費送！

拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底

超商「2款便當新品」烤雞腿鮮嫩多汁

日本蘭諾衣物芳香豆賣場社團熱推

限時超商「咖啡飲品＋御飯糰」優惠價

外送平台「限時買1送1」優惠快收

東森寵物「毛骨力」　全家便利商店開賣

超商現吃地瓜球、烤香腸配調酒！

超商連4天4大咖啡飲品第2杯半價喝

更多熱門

相關新聞

超商「2款便當新品」烤雞腿鮮嫩多汁

超商「2款便當新品」烤雞腿鮮嫩多汁

就有超商與農糧署合作料理競賽，將獲獎作品開發成超商人氣定番商品「花漾輕食便當」，一次就吃得到五色蔬菜搭配板豆腐拌飯，口感清爽又有飽足感，還有一塊炙燒烤雞腿排，咬下是滿滿的肉汁；另外，該超商也首度推出以冠軍池上米製成的「池上便當」，吃貨們絕對都不能放過。

關鍵字：

美食情報美食雲超商萬聖節優惠OK mart全家

讀者迴響

熱門新聞

李妍瑾驚喜認愛AV導演「首放閃就曝床上姿態」

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

白家綺KTV突遭襲胸！

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

可能海陸警連發！下周有望放颱風假

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

16大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊

母女斷魂軍卡「錯在1關鍵」　他嘆：機車族被洗腦了

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面