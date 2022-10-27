應徵打字員月薪9萬！年輕妹被拘禁強送柬埔寨　警跨海救回10人

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮港務警察總隊今年10月破獲一起人口販運集團詐騙案！該集團在網路上以美金3千(約台幣9萬元)左右的高薪，徵求會「文書處理」的求職者，並幫忙辦理護照、提供住所，誘騙多位年輕女子到柬埔寨工作，過程中如果有人反抗，詐團成員就以恐嚇、暴力、限制人身自由的方式強逼她們出國，共有20多人被送往柬埔寨。警方循線破獲有黑道背景的葉姓主嫌等人共11名，全案依違反組織犯罪防制條例、刑法以詐術使人出國罪、人口販運防制法等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

▲花蓮警方破獲一起人口販運集團詐騙案。（圖／花蓮港務警察總隊提供，下同）

花蓮港務警察總隊於8月初接獲線報，指有弱勢年輕女子遭人口販運集團詐騙出國，立即前往外交部、桃園機場等地調閱監視器釐清相關事證，掌握不法集團成員相關犯罪事證後，報請花蓮地檢署在8月30、31日兩日，由花蓮港務警察總隊等單位進行第一波搜索及拘提，逮捕人口販運集團45歲的陳姓犯嫌及27歲的傅姓共犯計2名到案。

檢察官訊後，諭知傅嫌5萬元交保，至於陳嫌，因為違反人口販運防制法、刑法意圖營利以詐術使人出國罪嫌疑重大，陳嫌因有勾串共犯、證人之虞，檢方向花蓮地院聲請羈押，但法院認無羈押必要，准予15萬元交保、限制住居。

警方據查，該人口販運集團，先透過網路Facebook、通訊軟體Line廣告貸款、高薪誘騙被害人上鉤，由該集團統一辦理護照、提供住所、載送出境等「一條龍」服務，目前已知有20多人受害，被以同樣方式誘騙出境，目前受害人已有約10人獲救返台。

警方表示，此案為近期新興犯罪類型，經專案人員抽絲剝繭向上溯源，查出該集團涉嫌跨國犯罪，並查出在台主嫌、共犯，主嫌為有黑道幫派身分、從事詐騙藉此謀取暴利的葉男，其犯罪集團共犯計有陳男等11人，該集團透過人口販運之手段將國人引介誘騙至柬埔寨藉此牟利，如有未聽從指示出境便以恐嚇、暴力、拘禁人身自由等方式向被害人要求償還款項，行徑相當惡劣。

專案小組蒐集相關事證完備後提報『治平專案』成員計13人，再由臺灣花蓮地方檢察署江昂軒檢察官，指揮本總隊、台北市政府警察局松山、大安分局、高雄市政府警察局六龜分局等警政單位，兵分多路於111年10月17日至20日進行二波全國掃黑專案行動，本次執行搜索地點計6處，累積查獲犯嫌共11人到案，徹底瓦解以葉嫌為首犯罪集團，有效防止再有被害人受騙出國，全案依違反組織犯罪防制條例、刑法以詐術使人出國罪、人口販運防制法等罪嫌移送臺灣花蓮地方檢察署偵辦。