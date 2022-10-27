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畫面曝光！俄軍演試射「可搭載核彈頭」洲際飛彈　海陸空總動員

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯26日展開入侵烏克蘭之後首度核武軍演「雷霆」戰略核武部隊演習，總統普丁視訊遠距監軍。期間，俄方宣稱成功試射多枚可搭載核彈頭的洲際彈道飛彈（ICBM），官媒公開演習畫面。

綜合福斯新聞等報導，依據官媒俄新社（RIA）發布的內容，俄羅斯軍隊自普列塞茨克太空發射場（Plesetsk Cosmodrome）發射多枚可攜帶核彈頭的洲際彈道飛彈，並從巴倫支海（Barents Sea）發射一枚潛射彈道導彈，圖-95遠程戰略轟炸機也朝目標發射巡弋飛彈，海陸空總動員。

▲▼ 俄羅斯26日展開入侵烏克蘭以來首次年度核武軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 俄羅斯在普列塞茨克太空發射場試射洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 俄羅斯26日展開入侵烏克蘭以來首次年度核武軍演。（圖／達志影像／美聯社）

克里姆林宮表示，「戰略威懾力量演訓規定的任務全部完成，所有導彈都飛抵目標處」。國防部長紹伊古表示，武裝部隊操演戰略打擊力量發動大規模核打擊，以應對敵方核打擊的任務，而普丁則在莫斯科克里姆林宮遠距觀看軍演。

▲普丁透過視訊遠距監軍。（圖／路透）

俄羅斯此次軍演有事先通知，美國國防部25日證實此事，並未違反國際條約。五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）表示，美國將持續關注俄方軍演。

俄羅斯最近一次進行發射彈道導彈的戰略威懾力量演習於2月19日舉行，也就是對烏克蘭展開特別軍事行動之前。

►美證實：俄羅斯展開「雷霆」核武軍演　今起射彈！撞期北約核演習
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