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美證實：俄羅斯展開「雷霆」核武軍演　今起射彈！撞期北約核演習

▲▼俄羅斯宣布成功試射可攜核武的「薩爾馬特」（Sarmat）式洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 俄羅斯宣稱成功試射可攜核武的「薩爾馬特」（Sarmat）式洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯每年皆舉行代號「雷霆」（Grom）的大規模核武部隊演習，美國政府25日證實，俄國已經通知美方，稱年度演習已經開始，和代號「堅定正午」（Steadfast Noon）的北約核演習撞期，且26日起將發射可搭載核武的飛彈。

綜合《路透社》、ABC報導，俄國已向美國通報其年底核武部隊演習計畫，期間預計發射飛彈。美國空軍發言人賴德准將（Patrick Ryder）在記者會上證實，「美國已經接獲通知，這是俄國的例行年度演習，正如我們先前所強調」，「俄國遵守其軍備控制義務及做出通知的透明承諾」。

華府指出，在俄國發動魯莽的核口水戰（nuclear rhetoric）之際，通知美國將進行演習的舉動降低誤判風險。根據《新削減戰略武器條約》（New START Treaty），俄國有義務在發射這類飛彈前事先通知。俄國最近一次舉行核演習則是在今年2月，入侵烏克蘭以前。

美國官員表示，每年此時舉行雷霆演習是俄國例行公事。一名高級軍事官員本月稍早曾說明，該演習通常涵蓋戰略核武部隊大規模演習，包括實彈發射。事實上，官員幾周前就預期，俄國將展開年度軍演，但直到近期才接獲俄方通知。

雷霆演習將與北大西洋公約組織（NATO）計畫已久的年度核演習「堅定正午」同步進行，今年的北約演習17日展開，由比利時主辦，共14國參加，預計30日結束，美國空軍B-52長程轟炸機也將自北達科他州邁諾特空軍基地（Minot Air Base）飛往參加。該演習也動員第4及第5代戰鬥機，但不會動用實彈武器。

北約祕書長史托騰柏格〈Jens Stoltenberg）本月稍早表示，北約核演習目的是為確保核威懾能力安全、可靠且有效，將監督俄國演習並保持警惕，尤其是在俄方提出核威脅及危險的核言論之際。

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