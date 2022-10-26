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普丁憔悴消瘦8kg！疑因抗癌飲食噁心作嘔　嚴重咳嗽旁人擔心他露餡

▲▼俄羅斯總統普丁24日與副總理切爾尼申科（Dmitry Chernyshenko）見面，討論數位化轉型、網路服務普及度等科技與社會政策成果。（圖／取自克里姆林宮官方網站）

▲俄國總統普丁24日與副總理見面，討論數位化轉型、網路服務普及度等政策成果，卻被人爆料他最近消瘦8公斤，還嚴重咳嗽。（圖／取自克里姆林宮官方網站，下同）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁健康疑雲不斷。最新爆料指出，過去的幾個月裡，普丁已經瘦了8公斤，上周末還接受了新一輪健檢，讓普丁身邊的「圈內人」都開始擔心，他逐漸消瘦和持續發作的咳嗽，以及因藥物和特定抗癌飲食所造成的噁心和食慾不振越來越明顯，恐被俄國菁英階層視為「領導人健康急遽惡化」的跡象。

▲▼俄羅斯總統普丁24日與副總理切爾尼申科（Dmitry Chernyshenko）見面，討論數位化轉型、網路服務普及度等科技與社會政策成果。（圖／取自克里姆林宮官方網站）

▲普丁傳出食慾不振、噁心，並且嚴重持續性地咳嗽。

根據《每日郵報》報導，據稱擁有克里姆林宮內部消息來源、突破36萬訂閱的俄語Telegram帳號「General SVR」24日發文爆料，普丁上周五到周日把握周末時間休息，並接受了健康檢查。據稱普丁本人、家人和醫生都擔心他的咳嗽症狀，還有因藥物和特定的抗癌飲食導致的持續噁心和食慾不振等情況。

文章提到，克里姆林宮核心圈人士擔心，普丁的「消瘦與持續咳嗽」愈發明顯，會被俄羅斯菁英階層認為是他健康急速惡化的跡象。儘管普丁的臉部看起來浮腫，但最近幾個月以來他已經瘦了8公斤。《每日郵報》指出，普丁24日與副總理切爾尼申科（Dmitry Chernyshenko）見面時，聲音聽起來很不舒服，說話時聲音低沉且吃力，講到一半不小心咳了一聲，又趕緊接著說下去，似乎是想裝作若無其事，掩蓋病情。

▲▼俄羅斯總統普丁24日與副總理切爾尼申科（Dmitry Chernyshenko）見面，討論數位化轉型、網路服務普及度等科技與社會政策成果。（圖／取自克里姆林宮官方網站）

▲外媒報導，普丁對著副總理話講到一半不小心咳了一聲。

報導引述「General SVR」說法，普丁在最近一次線上會議中抨擊國防部長紹伊古（Sergei Shoigu），普丁對於俄軍在戰爭中的糟糕表現顯得特別暴躁，據悉普丁先是吼叫罵髒話，隨後不得不在咳嗽聲中掛斷電話，「由於嚴重咳嗽，無法繼續，導致會議被迫中斷，因為總統需要醫療援助。」

報導指出，「General SVR」過去一直聲稱普丁患有腹部位置的癌症、帕金森氏症與分裂情感障礙，說法一直無法得到證實，但這個Telegram頻道是在普丁最近頒布後備軍人動員令之前，最早提前預告普丁將實施動員的機構之一，據稱頻道作者是一名流亡的克里姆林宮中將。

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