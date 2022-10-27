時間管理師！停紅燈「拿啤酒猛灌」所有人看傻　還嗆警：這是習慣

記者許展溢／高雄報導

真的是很會把握時間！高雄一名58歲張姓男子25日下午5時騎車等紅綠燈時，結果竟然拿起一瓶啤酒當場灌了起來，旁邊的騎士和路人看了都傻眼，剛好被經過的員警目睹，立即上前攔查，沒想到該男竟回：「每個人都有自己的習慣。」員警對他進行酒測，酒測值達0.29毫克，將他帶回偵訊移送法辦。

▲張男手拿啤酒猛灌，路人看了都傻眼。（圖／讀者提供）



三民第一分局哈爾濱街派出所員警執行勤務時，巡經三民區中華二路與德北街時，發現張男騎乘機車停等紅燈時，竟不顧旁人眼光，也沒發現員警就在旁邊，便隨手拿瓶啤酒當場直飲，員警目睹這景象實在太誇張立即上前攔查，發現他身上散發出濃濃酒味，經酒測後酒測值超標，達0.29毫克。

▲張男被怒斥後還回，每個人都有自己的習慣。（圖／讀者提供）



警方指出，張男自稱是大樓保全管理員，因趕著出門工作，習慣工作前先喝酒提神，所以才會騎車停等紅燈時，隨即拿起手邊罐裝啤酒猛灌，只是被員警嚴正斥責，怎麼能邊騎車邊喝酒，問他到底是喝了多少？張男卻不以為意說「我要上班是可以喝多少？」讓員警聽了直搖頭。

張男甚至還回警「每個人都有自己的習慣」，讓員警這時更生氣的說，這種事怎麼可以是習慣，全案將其依公共危險罪移送地檢偵辦。