傳普丁「乾女兒」也逃亡！豪宅遭警方突襲　緊急飛去立陶宛

▲外界長期認為，克謝尼婭（右）是普丁的乾女兒。圖為2003年2人合影。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

俄國名媛、前知名主持人克謝尼婭（Ksenia Sobchak）被外界認為是普丁的「乾女兒」。據傳她在豪宅遭警方突襲搜查後，於26日上午緊急搭乘飛機，經白俄羅斯前往立陶宛。根據執法當局說法，如果查獲「相關證據」，克謝尼婭恐被指控是「外國代理人」。

根據烏俄戰爭後頒布的新法律，克謝尼婭創辦媒體「警示新聞」（Ostorozhno Novosti）被指控「公開散布關於政府機構執行職權的假錯資訊」，最高可判三年有期徒刑。目前尚不清楚哪些言論觸怒克里姆林宮，但外界揣測很可能是對於入侵烏克蘭的批評。

▲克謝尼婭（Ksenia Sobchak）近年強烈反對普丁。（圖／達志影像／美聯社）



俄羅斯「外國干預偵查公共委員會」負責人約諾夫（Aleksandr Ionov）表示，團隊正在釐清克謝尼婭是否收受外國資金，「警示新聞」正在接受調查，一些記者及業務主任蘇漢諾夫（Kirill Sukhanov）已遭拘留，其他員工也接受偵訊。

《每日郵報》報導，40歲的克謝尼婭家族與總統關係密切，其父阿納托利．蘇布查克（Anatoli Sobchak）是普丁的法律教授及政壇導師，擔任聖彼得市長期間，提拔普丁為副市長、站穩從政第一步。儘管她從小就認識普丁，近年卻開始強烈反對克里姆林宮的獨裁政策，2017年甚至參選總統挑戰普丁。