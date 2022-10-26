新北「口蹄疫防疫」全國分組冠軍！　侯友宜：感謝養豬產業團體

▲▼ 新北市動保處榮獲「110年度口蹄疫撲滅計畫重要措施績效評比」分組優勝 ，市長侯友宜（右3）頒發感謝狀，右起依序為農業局長李玟、動保處長楊淑芳，動保處防疫處組長謝侑達（右４）。（圖／動保處提供）

記者戴上容／新北報導

新北市動物保護防疫處去年積極落實動物防疫，維護動物健康，經農委會動植物防疫檢疫局全國評比，榮獲「110年度口蹄疫撲滅計畫重要措施績效評比」分組優勝(第一名)。今(26)日於市政會議上進行獻獎，另為感謝民間產業團體持續配合防疫，守護本市養豬產業，由市長侯友宜頒發感謝狀及1萬元獎勵金予新北市養豬協會。

新北市現有128家養豬場，為防範動物疫病傳播，動保處定期訪視轄內養豬場，輔導養豬業者定期清洗畜舍環境及落實人員設備消毒作業，向養豬戶宣導畜牧場生物安全重要性。為防止非洲豬瘟病毒境外入侵，嚴格查核廚餘養豬戶，餵飼廚餘須符合蒸煮規定90。C蒸煮達1小時以上，才能供豬隻食用。

在肉品市場也每日派駐防疫人員嚴加督導出入場運豬車輛清潔消毒、督導業者應落實繳交動物健康聲明書規定，對於違反者依法裁處。為因應明(112)年7月起全國豬瘟疫苗全面拔針，動保處持續配合中央防疫政策採血監測養豬場口蹄疫及豬瘟病毒，與新北市養豬協會聯合宣導豬瘟撲滅期程及注意事項。

▲▼ 新北市動保處榮獲「110年度口蹄疫撲滅計畫重要措施績效評比」分組優勝 。（圖／動保處提供）

世界動物衛生組織（WOAH）於109年6月16日通知台灣為口蹄疫非疫區，全國防疫單位仍持續做好監控及防範口蹄疫入侵。動保處去(110)年在口蹄疫防疫相關計畫補助經費執行率、違反動物傳染病防治條例之裁罰、肉品市場血清抗體監測、偶蹄類動物口蹄疫防疫成效監測及消毒防疫措施等成績表現優異，經農委會防檢局全國評比，榮獲「110年度口蹄疫撲滅計畫重要措施績效評比」分組優勝(第一名)。

新北市養豬協會理事長黃靖文表示，防疫除了政府執行政策外，也需要養豬戶一起落實，政府與民間攜手共同維護，民眾得以安心食用國產豬肉。近年來國際豬病疫情仍然嚴峻，農民平時辛苦養豬，養豬協會未來持續做好民間產業及政府間的橋樑，站在第一線為豬農提供服務，維護養豬產業好品質。

新北市長侯友宜表示，新北市獲得中央防疫評比優勝對於平時努力執行防疫的同仁、養豬產業民間機構團體、農戶等付出是一大肯定。感謝新北市養豬協會配合動保處在防疫業務上的推動，動保處在防疫工作上會持續監守岡位。呼籲轄內養豬場應持續配合中央防疫政策，如有任何異狀盡速主動通報動保處，全民一起努力，維護養豬產業及民眾食品安全。