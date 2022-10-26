ZARA全面退出俄羅斯市場　母公司宣布出售所有門市

▲ZARA母公司印地紡宣布，將全面退出俄羅斯市場。（圖／達志影像）

記者張寧倢／綜合外電報導

西班牙時裝品牌ZARA繼7個月前暫停俄羅斯的業務後，母公司印地紡（Inditex）於25日表示，將出售在俄羅斯的所有500多間門市給總部位於阿拉伯聯合大公國的Daher集團，意即全面終止在俄營運，但不排除在情況有變化時重返俄國市場。

綜合法新社、路透社報導，俄羅斯2月24日正式入侵烏克蘭後，時裝業巨頭印地紡加入西方制裁行動，於3月份關閉了在俄羅斯的502家門市，並停止網路銷售。如今，印地紡進一步宣布，將出售所有在俄國的店面。

印地紡聲明，目前已取得「初步共識」將把在俄國業務出售給以零售業與房地產發展為主的Daher集團，「這項交易代表印地紡在俄羅斯終止營運。」儘管交易細節尚未披露，據稱Daher集團將以自己的品牌在俄經營，並保障約9000名員工的工作崗位，也將一併接手大部分店鋪租約。不過，若未來環境條件允許，印地紡仍有機會以經銷方式與Daher合作，重返俄國市場。

▲Pull and Bear、Bershka也是印地紡旗下的服飾品牌。（圖／達志影像）

報導指出，俄羅斯是印地紡僅次於西班牙的最大市場之一，占集團銷售額約10%。不過印地紡在2022上半年淨利達到18億歐元，比去年同期成長41%，有助於抵銷在俄羅斯的損失。另外，印地紡6月曾表示，已為關閉在俄羅斯和烏克蘭的業務缺口撥出2.16億歐元的準備金，基本上已足夠涵蓋停止俄國業務的影響。

ZARA在全球的主要競爭對手H&M也已在7月宣布終止所有在俄羅斯的業務。

►俄版星巴克新LOGO曝光！改名「星咖啡」重新開業 美人魚變女孩



►H&M將退出俄羅斯市場 估6000名員工受到衝擊！



►ZARA三大姐妹牌全面退出大陸市場 陸網不捨：落下時代的眼淚

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》