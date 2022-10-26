俄羅斯女大生讚台男「很照顧女生」　台灣的民主社會很酷

記者林彥臣／綜合報導

來自俄羅斯的女大生Valeria與Veronica，因為中國還在封鎖國境當中，為了學習中文，她們一行總共有7個女大生，一起來到台灣學習中文並且探索台灣文化，大讚台男很照顧女生，而且台灣的民主社會生活讓他們覺得很酷。

▲俄羅斯女大生Valeria與Veronica來台灣學習中文，並且探索台灣文化。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



[廣告]請繼續往下閱讀...

Valeria與Veronica接受YouTube頻道《不要鬧工作室》的訪問表示，來到台灣1個月之後，就很高興自己選擇了台灣，覺得這裡像是天堂一樣，溫暖的天氣根本完美，也第一次親眼見到海洋，多元化的美食也讓人難以置信。

▲Valeria表示，很想體驗被台灣男生幫忙拿包包的感覺。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



Valeria表示，來台灣之前，就聽說台灣男生對女生很好，還會幫女生拿包包，很想親身體驗看看。

Veronica表示，來到台灣之後，有過一次約會的經驗，覺得那個台灣男生對她太好了，讓她很不習慣，因為以前跟她約會的俄國男生，都沒有這樣對她。

▲Veronica跟一位台灣男生約會之後，覺得台灣男生對她太好了，是過去在俄羅斯沒有的體驗。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



Valeria說，另一個住在台灣的好處，就是可以在不同的政治政權下生活，畢竟這輩子沒機會住過其他國家。

Veronica則認為，能夠來到這樣的民主社會生活很酷，在這裡LGBT和其他的事情，都比較開放合法。

Valeria最後表示，很期待看到接下來的選舉，能學習和競選活動，和俄羅斯有什麼差別，這很有意思。



►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完