烏官員：赫爾松將爆「最激烈交戰」！　俄軍忙挖戰壕

▲ 赫爾松州部分地區被俄軍攻佔，俄方舉行公投後單方面宣布併吞。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭南部戰略要地赫爾松州（Kherson）部分地區被俄軍佔領，一名高級官員預測，雙方將在此展開「最激烈戰鬥」，透露俄軍正挖掘戰壕，以抵禦不斷推進的烏克蘭軍隊。

根據《路透社》，赫爾松州首府及內河港赫爾松市戰前人口約28萬，是俄國入侵初期佔領後，經過8個月仍掌控的最大城，10月初聲稱併吞該州及頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱州，而烏軍在赫爾松的反攻似乎未取得太大進展。

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）25日晚間指出，烏俄雙方顯然都不準備撤出赫爾松，「相反地，最激烈的戰鬥將在赫爾松上演」，但未提出可能時間點。

俄國聲稱併吞的4州中，赫爾松可謂戰略上最重要的地區。俄軍握有通往克里米亞半島的唯一陸路通道，以及將烏國一分為二的第聶伯河（Dnipro）出海口，在此敗退將是開戰以來最大挫敗之一。

俄國扶植的赫爾松政府官員數周來持續廣播警告，烏軍即將發動襲擊，並以船隻將第聶伯河西岸數千平民疏散至東岸。Telegram親俄頻道Rybar發文聲稱，赫爾松市西北方的尼古拉耶夫地區（Mykolaiv）25日整天砲彈交火不斷，烏軍試圖在赫爾松以北的伊先卡區（Ishchenka）鞏固陣地，但被迫退回較早的戰線，正準備沿整條前線推進。

《路透社》記者在靠近前線的偏遠村莊未聽見任何槍砲聲，居民則希望過去發動砲擊的俄軍盡快撤出。39歲的尼齊涅茲（Mikola Nizinets）和其他村民等待領取物資時受訪表示，「晚上睡著後，你不知道自己是否能醒來。」由於電力及天然氣中斷，食物及飲用水資源也很少，許多居民已經逃離，留下牛群在挖出許多未爆彈的土地上閒晃。

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