　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏官員：赫爾松將爆「最激烈交戰」！　俄軍忙挖戰壕

▲▼ 赫爾松地區居民與俄占領軍談話。（圖／路透）

▲ 赫爾松州部分地區被俄軍攻佔，俄方舉行公投後單方面宣布併吞。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭南部戰略要地赫爾松州（Kherson）部分地區被俄軍佔領，一名高級官員預測，雙方將在此展開「最激烈戰鬥」，透露俄軍正挖掘戰壕，以抵禦不斷推進的烏克蘭軍隊。

根據《路透社》，赫爾松州首府及內河港赫爾松市戰前人口約28萬，是俄國入侵初期佔領後，經過8個月仍掌控的最大城，10月初聲稱併吞該州及頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱州，而烏軍在赫爾松的反攻似乎未取得太大進展。

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）25日晚間指出，烏俄雙方顯然都不準備撤出赫爾松，「相反地，最激烈的戰鬥將在赫爾松上演」，但未提出可能時間點。

俄國聲稱併吞的4州中，赫爾松可謂戰略上最重要的地區。俄軍握有通往克里米亞半島的唯一陸路通道，以及將烏國一分為二的第聶伯河（Dnipro）出海口，在此敗退將是開戰以來最大挫敗之一。

俄國扶植的赫爾松政府官員數周來持續廣播警告，烏軍即將發動襲擊，並以船隻將第聶伯河西岸數千平民疏散至東岸。Telegram親俄頻道Rybar發文聲稱，赫爾松市西北方的尼古拉耶夫地區（Mykolaiv）25日整天砲彈交火不斷，烏軍試圖在赫爾松以北的伊先卡區（Ishchenka）鞏固陣地，但被迫退回較早的戰線，正準備沿整條前線推進。

《路透社》記者在靠近前線的偏遠村莊未聽見任何槍砲聲，居民則希望過去發動砲擊的俄軍盡快撤出。39歲的尼齊涅茲（Mikola Nizinets）和其他村民等待領取物資時受訪表示，「晚上睡著後，你不知道自己是否能醒來。」由於電力及天然氣中斷，食物及飲用水資源也很少，許多居民已經逃離，留下牛群在挖出許多未爆彈的土地上閒晃。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

►天仁茗茶禮盒打8折！凍頂烏龍＋高山烏龍才1350元

ET快訊
颱風估明生成　這3地大雨躲不掉！週日起連迎3天暴雨
右轉沒先切「最外側」罰1千8！　交部新規3大重點一次看
NBA兩球星起衝突！　K湯暴怒被趕出場
全國首例！台觀完成解散清算　財產全數捐贈空大
更完整影片曝光！胡錦濤被攙扶離場前　不給看文件
台灣清水健是他！「超猛外型」女優超愛　月收2萬待遇淒慘
LIVE／逃出柬埔寨網美拍AV挨轟「幹嘛救妳」　本尊回應戰酸
高虹安批資策會公然說謊！　秀出2012年證據反擊
延長插座掉魚缸！26條寵物金魚「全煮熟」　主人崩潰
輔大死亡車禍！　男大生打工下班遇劫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國新加坡睽違6年舉行戰略對話　聯合聲明首納台海

更完整影片曝光！胡錦濤被攙扶離場前　不給看文件

26歲爆乳網美「疲勞駕駛」自撞　噴飛車外慘死！2妹也遭殃

烏官員：赫爾松將爆「最激烈交戰」！　俄軍忙挖戰壕

90公分鐵條「刺穿下巴」從嘴插出　驚悚照曝！女童玩耍跌倒險死

美國人理想退休準備金要台幣4千萬才夠　調查曝25%將延後退休

7米「網紋蟒」活吞人！蛇胃發現消化屍體　村長驚恐模擬勒殺過程

拜登最新警告：俄羅斯若使用戰術核武　將犯下嚴重錯誤

XBB襲台！入冬後疫情恐升溫　美專家曝「1原因」籲：不用怕

美研究：接種第4劑次世代疫苗　效果沒比舊款好

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

楊丞琳率12人飆刀群舞　一鏡到底練習室曝光！

美國新加坡睽違6年舉行戰略對話　聯合聲明首納台海

更完整影片曝光！胡錦濤被攙扶離場前　不給看文件

26歲爆乳網美「疲勞駕駛」自撞　噴飛車外慘死！2妹也遭殃

烏官員：赫爾松將爆「最激烈交戰」！　俄軍忙挖戰壕

90公分鐵條「刺穿下巴」從嘴插出　驚悚照曝！女童玩耍跌倒險死

美國人理想退休準備金要台幣4千萬才夠　調查曝25%將延後退休

7米「網紋蟒」活吞人！蛇胃發現消化屍體　村長驚恐模擬勒殺過程

拜登最新警告：俄羅斯若使用戰術核武　將犯下嚴重錯誤

XBB襲台！入冬後疫情恐升溫　美專家曝「1原因」籲：不用怕

美研究：接種第4劑次世代疫苗　效果沒比舊款好

柯志恩落淚「不管結果必長住高雄」　綠營批：吃了韓國瑜口水！

看見「行政院長的影子」　陳吉仲：我要回學校去了

中共2023年以戰逼談？　陸官方：未來何去何從在民進黨一念之間

回家驚見滿地「紅色液體」　債主闖空門爽吃毛豆還外帶...慘了

黃介正／習近平新征程　必須戒慎無須恐懼

陳時中、蔣萬安表態挺同！同志大遊行邀200位候選人「友善+1」

才寫「虎斑的聰明才智」　她轉頭見自家憨汪秒道歉：我們拉低平均

颱風「奈格」估明生成　這3地大雨躲不掉！週日起連迎3天暴雨

警匪追逐！車窗飛出一把手槍　路人撿到交警方...下場慘曝

蔡阿嘎3劑高端也能去日本！「30分鐘就快速通關」　親揭超強SOP

國際熱門新聞

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

人妻口交一半慘死　竟是小王整根塗毒

公車大轉彎！男突從座位噴飛重摔地上亡

他愛上18歲繼女！　狠甩結縭7年妻

路邊驚見裸女箱屍！　疑老公性虐後勒殺

台男別灰心！「這國家」平均陰莖長度最短

幼稚園午餐「白飯配魚露」！校長盜費用遭重判192年

更完整影片！胡錦濤被離場前不給看文件

菲律賓北部發生規模6.5地震！深度僅15.2公里

日本漲價潮創30年最大規模！　2類產品漲最多

7米「網紋蟒」活吞人！村長驚恐模擬勒殺過程

俄法院駁回美國女籃明星格林納上訴　維持9年徒刑

退役飛官前往中國　傳部分為英國收集解放軍機密

更多熱門

相關新聞

美證實：俄羅斯展開「雷霆」核武軍演　今起射彈

美證實：俄羅斯展開「雷霆」核武軍演　今起射彈

俄羅斯每年皆舉行代號「雷霆」（Grom）的大規模核武部隊演習，美國政府25日證實，俄國已經通知美方，稱年度演習已經開始，和代號「堅定正午」（Steadfast Noon）的北約核演習撞期，且26日起將發射可搭載核武的飛彈。

蘇納克與澤倫斯基通話　保證英堅定挺烏

蘇納克與澤倫斯基通話　保證英堅定挺烏

俄女大生讚台男很照顧女生　民主社會很酷

俄女大生讚台男很照顧女生　民主社會很酷

俄法院駁回美國女籃明星格林納上訴　維持9年徒刑

俄法院駁回美國女籃明星格林納上訴　維持9年徒刑

俄回應英國首相上任：沒看到關係改善希望

俄回應英國首相上任：沒看到關係改善希望

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏烏俄赫爾松

讀者迴響

熱門新聞

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

IG網美逃出柬埔寨回台拍AV！網掀戰　本尊回應了

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

周湯豪3對3夜歡！貼身新伴綠毛妹是女偶像

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

確診死亡遺體解剖　發現驚人結果

大S玩默契考驗超閃！　「最欣賞優點」具俊曄害羞笑翻

人妻口交一半慘死　竟是小王整根塗毒

三峽軍卡輾斃母女！肇事上兵無保飭回理由曝

更多

最夯影音

更多
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面