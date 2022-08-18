俄版星巴克新LOGO曝光！改名「星咖啡」重新開業　美人魚變女孩

▲俄羅斯星巴克改名「星咖啡」（Stars Coffee）重新開業。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

全球知名咖啡連鎖店「星巴克」（Starbucks）受到西方對俄羅斯制裁影響，今年5月宣布退出俄羅斯市場。最新消息指出，星巴克在俄羅斯改名為「星咖啡」（Stars Coffee），而原本的品牌標誌也從戴著星星皇冠的美人魚，變成頭戴俄羅斯頭飾「kokoshnik」的女孩。

綜合RT等外媒報導，「星咖啡」訂於18日重新開業營運，品牌標誌主基調不變，但已經見不到原本的長髮美人魚，正中間的主視覺圖樣已經變成戴上俄羅斯傳統頭飾的女孩，不過頭飾上的星星標示仍舊存在。

美國星巴克今年3月宣布暫停俄羅斯所有門市業務，接著5月宣布退出俄國市場，關閉當地130間門市。

到了7月，俄羅斯饒舌歌手兼企業家（Timur Yunusov）宣布，他與企業家賓斯基（Anton Pinsky）已聯手進行收購，接管星巴克在俄羅斯的所有資產。收購方取得星巴克2000名員工的僱傭合約，以及該公司在俄羅斯全數130間分店的租賃合約。

▼ 美國跨國連鎖咖啡店星巴克原本的標誌是戴著星星皇冠的美人魚。（示意圖／達志影像／美聯社）