藍綠白搶選前之夜路權！陳時中一次拿北平東路、凱道　國民黨怒罵惡搞

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數一個月，各政黨於26日0時積極搶11月25日「選前之夜」路權，據了解，民進黨台北市長候選人陳時中陣營已搶下凱達格蘭大道、北平東路路權，國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營原本預計要拿凱道，結果只搶到22、23、24日，目前有國民黨中央黨部前八德路二段當備案，使北市黨部主委黃呂錦茹痛斥陳時中陣營「惡搞」。

台北市路權於30天前開放申請，10月26日0時開放登記11月25日選前之夜路權，藍綠白3陣營積極爭取；由於台北市長柯文哲將卸任，北市府前的市民廣場有特殊意義，因此列為黃珊珊陣營第一優先選項。而民進黨中央黨部前的北平東路、總統府前的凱達格蘭大道，也分別成為綠藍優先場地。

到了26日0時，台北市政府前的仁愛路四段、逸仙路、松高路等地立刻被登記，據了解，租借此路權的就是黃珊珊陣營，近黃人士也私下證實，已順利搶下北市府市民廣場週遭路段，但也有搶攻其他場地，目前尚未定案。

至於備受關注的凱達格蘭大道，從22日、23日、24日就開始陸續有人租借路權；但25日路權申請表當中，除了凱達格蘭大道之外，還多了民進黨中央黨部前的北平東路，引發外界質疑是誰租借。據了解，使用同一張申請單同時搶到25日凱達格蘭大道、北平東路路權的就是民進黨陳時中陣營，一次借走2段重要路權。

對此，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹26日中午受訪時表示，台北市有幾個適合舉辦「選前之夜」場地，包括市府前廣場、凱道等，但這些地方都已被申請，目前國民黨申請到22日至24日共3天凱道路權，25日晚上則沒有申請到，直呼陳時中陣營「惡搞」，可能還要再與對方協調；而自由廣場附近場域也沒有搶到。

至於國民黨中央黨部周邊的八德路二段也有人租借路權，被問到是否就是國民黨租借？黃呂錦茹間接證實，藍營還有很多選項，所以先將此段路權借起來。