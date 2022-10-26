郭正亮預測「陳時中落選恐影響2024」　朱學恒驚呼：一人殺全黨

▲民進黨台北市長候選人陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一選舉將至，各黨候選人紛紛進入衝刺階段。對於民進黨台北市長候選人陳時中在防疫期間的相關爭議，前民進黨立委郭正亮25日表示，大家之所以會拿這些事情來攻擊就是在「算總帳」，由於防疫是民進黨從2020到2021年的神主牌，所以如果這次陳時中落選，將會一路波及2024總統大選。此話一出也讓一旁的「宅神」朱學恒驚呼是「一人殺全黨。」

郭正亮昨日參加網路直播節目《朱學恒的阿宅萬事通事務所》，面對主持人朱學恒提問，「陳時中怎麼會一路從天上落到地上來？」，他回應，大家在疫情期間，對陳時中批評都留三分情，因為疫情記者會上不能追問，怕破壞防疫團結，可是當他成為候選人那就是「算總帳」了。

郭正亮指出，陳時中本來想用防疫指揮官的專業形象選舉，但事實上那是虛的，他從來沒有被檢驗過，所以當陳時中從指揮官下來後，「檢驗兩個禮拜民調出不來，整個民進黨都活在虛像裡面。」

郭正亮進一步補充，防疫期間不僅口罩排隊、快篩排隊、疫苗排隊，還有許多民眾染疫死亡，可當時卻都沒有爆發，直到後來陳時中參選爆出購買BNT疫苗與高端疫苗等爭議，「這個就是算總帳，一算總帳他就無法支撐了。」

郭正亮認為，這就是為什麼現在大家都一面倒地去打防疫，因為防疫是民進黨從2020到2021年的神主牌，「所以，若陳時中這次落選，將會一路波及2024總統大選」。而此話一出也讓身旁的朱學恒也驚呼，「也就是一人殺全黨。」