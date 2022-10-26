柯志恩落淚「不管結果必長住高雄」　綠營批：吃了韓國瑜口水！

▲柯志恩落淚說，不管這次選舉結果，一定會長住高雄。（圖／翻攝柯志恩臉書）



記者許展溢／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩25日晚間到鳳山龍成宮開講，提到不管選得如何，未來都要長期住高雄，講到激動處更是一度落淚。綠營市議員參選人蘇致榮對此批，國民黨能不能不要一到選舉就來騙高雄人，台灣基進黨市議員參選人陳子瑜則批，這是吃到了韓國瑜口水的柯式話術。

柯志恩開講說，高雄市長陳其邁說兩年拚四年，結果卻是窮的更窮、富的更富，薪水3年漲8%、房價一年漲40%，並強調選舉只是一時，無論結果如何，南部就是她的家鄉，一定會長住高雄，用這輩子的所學所聞，回報給力挺她的的高雄鄉親。

這番話讓蘇致榮質疑：「韓國瑜被罷免後有長住高雄嗎？還有國民黨的候選人選完之後也沒有長住高雄，國民黨的候選人可以不要一到選舉期就一直騙高雄人，請不要欺騙高雄人，身為一個有志於高雄市長的人，甚至知道從政的理想、理念，但是卻用這種明顯不會實現的事情來講，實在讓人失望，希望柯志恩好好提出政見，不要再說出做不到的承諾。」

陳子瑜說，選情始終無起色的柯志恩，最近改採取悲情戰術，哽咽說不管如何一定常住高雄，這是典型的韓國瑜口水戰，並問長住高雄是什麼意思？戶籍遷到高雄？在高雄工作置產？還是每天北高往返？

陳子瑜認為，這種意味不明的修辭，搭配刻意的哽咽，只能說演技實在有夠假，更何況，柯志恩之前的韓國瑜，先是親身演出背叛承諾的「溜之大吉」戲碼，現在又說要當「終身志工」，這種一柯一韓的雙簧，實在是把高雄人當傻子，奉勸柯志恩，老老實實的提政見，比打悲情牌實在多了。