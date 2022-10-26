「總統牌」催票？陳時中今晚合體蔡英文　連續兩周再同台

▲蔡英文（左）與陳時中（右）。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中26日晚間將參加大同區慈聖宮「廟口開講」，身兼民進黨主席的總統蔡英文也將前往致詞，這也是兩人今年9月初以來第四度同台。值得注意的是，隨著選舉投票日腳步近逼，未來兩周蔡英文將密集為陳時中及民進黨新北市長候選人林佳龍輔選，包括10月28日晚間「社群之夜」與北北基桃候選人同台，以及11月5日雙北凱道造勢晚會。

▲陳時中昨晚與黨籍議員候選人一起出席廟口開講活動。（資料照／陳時中競選辦公室提供）

陳時中今天晚間將出席第五場廟口開講活動，在大同區慈聖宮與市民面對面分享政策主張，蔡英文也將第四度為陳時中站台輔選。回顧過去2個月以來，蔡英文於9月3日宗教後援會成立大會首度為陳時中站台，9月26日一同前往廣照宮參香祈福贈匾，10月1日兩人在陳時中競選總部成立大會同台，10月26晚間則將於大稻埕慈聖宮廟口開講再度碰頭。

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤透過臉書貼出多張照片表示，「廟口開講接地氣，阿中魅力無法擋」，總統說，她也想一起來體驗台北廟埕強強滾的熱情，也來當陳時中的鐵粉，一起聆聽陳時中說政策。

吳思瑤強調，這場選舉，只有陳時中「照起工」在選，沒有投機取巧，堅持把事做好，認真把候選人的角色稱職扮演好，不僅政策提最多、行程跑最勤，選舉不是只有謾罵，而是要像陳時中這樣。她還說，聽過陳時中說政策的朋友們，都充份感受到陳的真心誠意，以及政策內容的豐富多元，把握最後衝刺的1個月，陳時中一步一腳印的行動不會停止，步伐也更加有力，走進基層社區，負責任向市民頭家報告市政願景。