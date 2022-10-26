韓國瑜週日與張善政合體　鄭運鵬：不希望2018年高雄在桃園重演

▲針對韓國瑜本週日將來桃園與張善政合體，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（26）日受訪時表示，希望大家要看清楚，不希望2018年的高雄在桃園重演。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

對於前高雄市長韓國瑜本週日（10/30）將來桃園與張善政合體，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（26）日受訪時指出，張善政與韓國瑜是2020年國民黨的總統與副總統候搭檔，相信他們的政策一致，作法也是一致；但希望大家要看清楚，不希望2018年的高雄在桃園重演。

鄭運鵬今天上午在桃園區力行市場掃街拜票，鄭運鵬表示，2020年張善政與韓國瑜是國民黨總統與副總統候搭檔，相信他們的政策一致、作法也是一致，我最近提醒桃園市民朋友，張善政在市長選舉做法，就與韓國瑜在2018年高雄相同，我相信他們兩個一定會合作無間。

鄭運鵬認為，韓國瑜現在是國民黨最強助選員，我很佩服他，他這次可能試個水溫，可能用議員的方式來助選，之後可能用其他形式來合作，對我們來說，他們本來就是同樣做法同樣政策，同樣的搭檔，但我們認為桃園今年的市長選舉與四年前高雄市長選舉一樣，都是在進步的交接期當中，希望大家要看清楚，不希望2018年的高雄在桃園重演。韓國瑜先生的戰鬥力，讓我相當佩服的，我相信他一定會全力幫張善政。

此外，張善政主推科技可以西進，但又反對華為因為有資安疑慮是否言行不一？鄭運鵬說，全世界對台灣的支持信任，是來自於我們在資訊通訊上與中國有一定的自主意識，跟美國等民主國家有同步意識，馬英九總統、張善政先生，他們過去在政府時代本來就有義務上該做的事情，所以他吹噓中國網軍，其實就算他們不下命令，政府本來就要對中國網軍入侵有一定的使命與動作，從在卸任後，他們的言行上面一致親中，甚至說全世界都不採購華為資通訊設備時，他卻主張台灣應該使用，那等於是讓主機木馬屠城，未來會影響到全世界民主同盟在資通訊上面的合作關係。

鄭運鵬強調，可見得張善政在任時就不會想要有積極作為，反而很消極，這是政府本來在法制上和公務員機關上本來就會做的事情，他不用吹牛政府很會做啦，如果他的意識形態上是台灣要被中國統一，那他在兩岸上的態度是相對傾中很難引起國際上的信任，這才是最大的問題。

針對媒體民調指出，目前藍綠是五五波，黨中央有下令力保桃園？鄭運鵬指出，每個縣市對民進黨來說都非常重要，桃園是鄭文燦執政兩任八年成績很好，又在北台灣且是直轄市，當然對民進黨、對我和對鄭文燦事長來說這個責任更加重大，我們希望兩任八年的好成績可以延續下去，讓桃園可以持續進步，讓市民朋友可以安心，所以我們都把它當作五五波選舉來打，才可讓我們團隊更積極，但我們相信可以守住桃園，讓桃園市民肯定鄭文燦兩任八年的進步是我們的責任，五五波是我們心態，中央黨部也希望說我們要用這樣的心態去全力守住桃園的進步，但是每一個縣市都同樣重要，也希望提名每一個有能力的候選人在11月26號全部都能當選。

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