　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜週日與張善政合體　鄭運鵬：不希望2018年高雄在桃園重演

▲針對韓國瑜本週日將來桃園與張善政合體，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（26）日受訪時表示，希望大家要看清楚，不希望2018年的高雄在桃園重演。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲針對韓國瑜本週日將來桃園與張善政合體，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（26）日受訪時表示，希望大家要看清楚，不希望2018年的高雄在桃園重演。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

對於前高雄市長韓國瑜本週日（10/30）將來桃園與張善政合體，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（26）日受訪時指出，張善政與韓國瑜是2020年國民黨的總統與副總統候搭檔，相信他們的政策一致，作法也是一致；但希望大家要看清楚，不希望2018年的高雄在桃園重演。

鄭運鵬今天上午在桃園區力行市場掃街拜票，鄭運鵬表示，2020年張善政與韓國瑜是國民黨總統與副總統候搭檔，相信他們的政策一致、作法也是一致，我最近提醒桃園市民朋友，張善政在市長選舉做法，就與韓國瑜在2018年高雄相同，我相信他們兩個一定會合作無間。

鄭運鵬認為，韓國瑜現在是國民黨最強助選員，我很佩服他，他這次可能試個水溫，可能用議員的方式來助選，之後可能用其他形式來合作，對我們來說，他們本來就是同樣做法同樣政策，同樣的搭檔，但我們認為桃園今年的市長選舉與四年前高雄市長選舉一樣，都是在進步的交接期當中，希望大家要看清楚，不希望2018年的高雄在桃園重演。韓國瑜先生的戰鬥力，讓我相當佩服的，我相信他一定會全力幫張善政。

此外，張善政主推科技可以西進，但又反對華為因為有資安疑慮是否言行不一？鄭運鵬說，全世界對台灣的支持信任，是來自於我們在資訊通訊上與中國有一定的自主意識，跟美國等民主國家有同步意識，馬英九總統、張善政先生，他們過去在政府時代本來就有義務上該做的事情，所以他吹噓中國網軍，其實就算他們不下命令，政府本來就要對中國網軍入侵有一定的使命與動作，從在卸任後，他們的言行上面一致親中，甚至說全世界都不採購華為資通訊設備時，他卻主張台灣應該使用，那等於是讓主機木馬屠城，未來會影響到全世界民主同盟在資通訊上面的合作關係。

鄭運鵬強調，可見得張善政在任時就不會想要有積極作為，反而很消極，這是政府本來在法制上和公務員機關上本來就會做的事情，他不用吹牛政府很會做啦，如果他的意識形態上是台灣要被中國統一，那他在兩岸上的態度是相對傾中很難引起國際上的信任，這才是最大的問題。

針對媒體民調指出，目前藍綠是五五波，黨中央有下令力保桃園？鄭運鵬指出，每個縣市對民進黨來說都非常重要，桃園是鄭文燦執政兩任八年成績很好，又在北台灣且是直轄市，當然對民進黨、對我和對鄭文燦事長來說這個責任更加重大，我們希望兩任八年的好成績可以延續下去，讓桃園可以持續進步，讓市民朋友可以安心，所以我們都把它當作五五波選舉來打，才可讓我們團隊更積極，但我們相信可以守住桃園，讓桃園市民肯定鄭文燦兩任八年的進步是我們的責任，五五波是我們心態，中央黨部也希望說我們要用這樣的心態去全力守住桃園的進步，但是每一個縣市都同樣重要，也希望提名每一個有能力的候選人在11月26號全部都能當選。

【更多新聞】

►警匪追逐！車窗飛出一把手槍　路人撿到交警方...下場慘曝

男子獨攀北插天山腳傷受困　大溪警消夜搜4hrs...平安尋獲送下山

妙齡女偕男同事包廂內%%...事後控性侵　還原真相「原來如此」

►天仁茗茶禮盒打8折！凍頂烏龍＋高山烏龍才1350元

ET快訊
快訊／第7輪快篩實名制　2族群可免費領5劑
快訊／本土+40261、死亡+52！　30多歲女染疫5天亡
花近千萬預算！　高嘉瑜問拿來幹嘛？官員答不出來
快訊／北科大附屬桃園農工大火　大批消防搶救中
李嘉欣4器官重創！　「差1標點符號」險沒命
獨／IG網美逃回台灣拍AV　本尊親曝「改當女優原因」
差48cm！小隻馬嫁身高195巨人尪　被問「會痛嗎」她回應超

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

九合一倒數31天！蔡英文拋「3個拜託」　保證候選人清廉勤政

「選前之夜」沒攻下凱道！蔣萬安搶輸陳時中　黃珊珊拿北市府前廣場

被柯文哲酸「亂打一通」怒了　陳時中競總：政風處報告非常清楚

藍綠白搶選前之夜路權！陳時中一次拿北平東路、凱道　國民黨怒罵惡搞

國合會花近千萬建區塊鏈資料庫　高嘉瑜問拿來幹嘛？官員答不出來

陳時中遭爆拍片有警官一路陪　士林分局證實是「督察組長」回應了

一餐才80元！綠委盼提高義消餐費津貼　消防署長允諾爭取

獨／網美逃出柬埔寨回台拍AV遭嘲諷　本尊親述改當女優原因

郭正亮預測「陳時中落選恐影響2024」　朱學恒驚呼：一人殺全黨

朱立倫赴基隆力挺謝國樑！　國民黨「行動中常會」下週選新竹

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

楊丞琳率12人飆刀群舞　一鏡到底練習室曝光！

九合一倒數31天！蔡英文拋「3個拜託」　保證候選人清廉勤政

「選前之夜」沒攻下凱道！蔣萬安搶輸陳時中　黃珊珊拿北市府前廣場

被柯文哲酸「亂打一通」怒了　陳時中競總：政風處報告非常清楚

藍綠白搶選前之夜路權！陳時中一次拿北平東路、凱道　國民黨怒罵惡搞

國合會花近千萬建區塊鏈資料庫　高嘉瑜問拿來幹嘛？官員答不出來

陳時中遭爆拍片有警官一路陪　士林分局證實是「督察組長」回應了

一餐才80元！綠委盼提高義消餐費津貼　消防署長允諾爭取

獨／網美逃出柬埔寨回台拍AV遭嘲諷　本尊親述改當女優原因

郭正亮預測「陳時中落選恐影響2024」　朱學恒驚呼：一人殺全黨

朱立倫赴基隆力挺謝國樑！　國民黨「行動中常會」下週選新竹

九合一倒數31天！蔡英文拋「3個拜託」　保證候選人清廉勤政

編織長青幸福網　彰化顧好序大人

檢警破製毒工廠查獲79公斤K毒　貨櫃夾層中再「刮」出255Kg

「選前之夜」沒攻下凱道！蔣萬安搶輸陳時中　黃珊珊拿北市府前廣場

11／1實施第7輪快篩實名制！　2族群可免費領5劑

快訊／中重症+204！1歲童染疫1個月後高燒送醫「腹水、心包膜積水」

獲Joeman邀共吃美食！　深V甜妹「每吃一口就露事業線」起底是高材生

快訊／本土+40261、死亡+52！30多歲女染疫5天亡「併代謝性酸中毒」

被柯文哲酸「亂打一通」怒了　陳時中競總：政風處報告非常清楚

中資入侵高雄港碼頭又成選舉話題　業界問難道不怕大陸反制嗎

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

政治熱門新聞

陳其邁貼「青澀」抓漏看板　周玉蔻今曬畢業照：每個人都年輕過！

竹縣議員候選人買票　遭羈押禁見

資策會不忍了！　提告高虹安內容曝光

蔡其昌稱顏家無奈挺盧！顏寬恒打臉：真心真意

獨／網美逃出柬埔寨回台拍AV遭嘲諷　本尊親述改當女優原因

灑154萬臉書宣傳費！徐千晴曝新竹廣告王

高虹安批卓政宏公然說謊　「進入司法後律師會處理」

美國對台旅遊安全警示降級！　台灣回歸「最安全」等級

軍卡擦撞機車釀2死　六軍團：非常抱歉

高端二期臨床找中資　邱臣遠5點開嗆

北市最新民調分析！　沈富雄預測「陳黃平分大餅」：蔣萬安等著贏

LIVE／資策會聲明控違規兼職　高虹安10時親上火線

你是幸運兒？69.6萬台北熊好券2.0中獎者出爐　「查APP」下午就可用

陳時中廟口開講示範深蹲　自嘲蹲第15下「皮皮剉」

更多熱門

相關新聞

柯志恩淚喊長住高雄！議員參選人開砲

柯志恩淚喊長住高雄！議員參選人開砲

國民黨高雄市長參選人柯志恩25日晚間到鳳山龍成宮開講，提到不管選得如何，未來都要長期住高雄，講到激動處更是一度落淚。綠營市議員參選人蘇致榮對此批，國民黨能不能不要一到選舉就來騙高雄人，台灣基進黨市議員參選人陳子瑜則批，這是吃到了韓國瑜口水的柯式話術。

陳時中今晚合體蔡英文　連續兩周再同台

陳時中今晚合體蔡英文　連續兩周再同台

柯志恩喊「力抗陳其邁」　綠營：高雄不需要另一個韓國瑜

柯志恩喊「力抗陳其邁」　綠營：高雄不需要另一個韓國瑜

綠質疑謝國樑財產申報兜不攏　蔡適應批：到底還隱匿幾家境外公司？

綠質疑謝國樑財產申報兜不攏　蔡適應批：到底還隱匿幾家境外公司？

高虹安批卓政宏公然說謊　「進入司法後律師會處理」

高虹安批卓政宏公然說謊　「進入司法後律師會處理」

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長鄭運鵬張善政韓國瑜

讀者迴響

熱門新聞

IG網美逃出柬埔寨回台拍AV！網掀戰　本尊回應了

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

周湯豪3對3夜歡！貼身新伴綠毛妹是女偶像

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

台灣清水健是他！「超猛外型曝光」女優超愛

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

三峽軍卡輾斃母女！肇事上兵無保飭回理由曝

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

確診死亡遺體解剖　發現驚人結果

更多

最夯影音

更多
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面