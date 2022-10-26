陳時中遭爆拍片有警官一路陪　士林分局證實是「督察組長」回應了

▲媒體人黃暐瀚爆料士林某警官陪陳時中拍片，經查確定為督察組組長陳佳宏，對此士林警分局也做出回應。（圖／陳時中YT）

記者黃宥寧／台北報導

九合一選舉進入倒數，北市三腳督局勢膠著！民進黨台北市長候選人陳時中日前到內湖康樂隧道勘災，被踢爆內湖分局長王炳睿全程跟引爭議，媒體人黃暐瀚今在臉書指出，看見陳陪小孩放學最新影片，影片中，有個白襯衫「路人」一路格外引人注意，而此人經查為士林警分局督察組組長陳佳宏。對此，組長本人也做回應了。

黃暐瀚26日於臉書發文「誰在害阿中？」，接著表示，他昨下午看到陳時中最新推出的政策影片，是陳時中陪小孩放學回家，讓人好奇的是，當陳時中與學童和爸爸走在紅磚道回家的路途上，「怎麼『大馬路中間』，有個『路人』一路跟隨，左顧右盼，而且不是走人行道，而是走在『馬路中間』！」

黃暐瀚接著說，經截圖傳給士林、北投熟識的市議員問，該路人是誰，竟得到「很可能是士林分局的『組長』，讓他不禁懷疑，如果該「路人」是警官，那日前才發生內湖王分局長陪同陳時中視察隧道的爭議，「現在又來一個警官，這不是要害阿中嗎？」

最後更說，就算這人不是警官，只是個不小心入鏡的路人，導演看到有人走在車道，不走人行道，這畫面，不奇怪嗎？現場照拍、照剪、照上架，到底是神經大條？「還是故意要害阿中？」從寵物商業公會事件，到騎單車、路口拜票還有掃市場被嗆，議題不準備、人設不精準，連影片都亂拍亂剪，阿中團隊到底是有沒有在幫阿中？

對此，士林警分局表示，影片中是督察組組長陳佳宏，9月20日得知陳時中要在士東路一帶拍宣導影片，因此派4、5名警力，進行一般性維安勤務、監控安全，陳組長對於意外成影片「背景」沒有太多想法，只淡淡說「與陳時中已保持一段距離」就是做好勤務嚴守崗位。