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新店煙火哥狂言「今年放1萬發」　遭起訴求重刑「還要吃大便」

▲▼新店煙火哥邱銘祥找朋友去藍姓女子居住社區放炮擾民，第2度被檢察官聲押禁見獲准。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新店煙火哥邱銘祥因19次施放煙火爆竹遭起訴求處重刑。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者劉昌松／台北報導

「新店煙火哥」邱銘祥因女友與藍姓婦人發生車禍糾紛，多次到藍女居住社區鬧事，不但對藍婦潑糞、造謠疫情，還19度在深夜施放煙火爆竹擾民，囂張對女友說：「我打算要在今年12月以前破1萬發(煙火)」，「抓得到我吃大便給那個人看」，台北地檢署檢察官26日依恐嚇公眾等罪將他和共犯呂理傑起訴，請求法院從重量刑

34歲的邱銘祥2019年和女友到宜蘭梅花湖風景區旅遊，因女友騎電動遊園車撞倒藍婦成傷，雙方因和解事宜談不攏而結怨，邱男被控從此經常到藍婦所住的新店某社區附近騷擾藍婦，也因多次放炮遭法院依違反《社會秩序維護法》開罰，但始終沒有任何改善。

2021年間，邱銘祥終於因為施放煙火被逮捕時，還對檢察官發誓說會收斂，沒想到獲得交保後卻變本加厲，多次開車尾隨藍女座車，當街對藍女潑灑穢物，然後在藍女的社區群組留言「剛剛有人掉進糞坑」，造謠藍婦感染新冠肺炎，被法院依強暴侮辱等罪判執行2年2月徒刑。

在前案審理期間，邱男持續到藍婦社區放鞭炮，甚至找友人呂理傑掩護，開車上高速公路交流閘道，以蚊香當延遲引信放炮，大量濃煙嚴重影響往來行車安全，警方在2022年6月間根據搜證逮捕邱男，並由檢察官聲押獲准後，查出他從2021年11月22日到2022年6月28日間，親自或找友人呂理傑協助，共施放19次煙火爆竹。

邱銘祥坦承，無法克制自己施放煙火的念頭，他甚至曾私下向女友說「我放炮沒犯法，我哪裡犯法了？」「抓不到我啦，抓到我吃大便給那個人看」，「我打算在今年12月以前破1萬發」，檢察官調查後依恐嚇公眾、妨害公眾往來安全、非法持有爆裂物等罪起訴，並以邱銘祥習於透過挑戰公權力來發洩憤恨，惡性實屬重大，建請法院從重量刑，且應繼續將他羈押，以確保居民平和安寧。

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