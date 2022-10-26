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國合會花近千萬建區塊鏈資料庫　高嘉瑜問拿來幹嘛？官員答不出來

▲▼立委高嘉瑜針對林秉樞案一審宣判回應受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮擔任董座的國際合作發展基金會（簡稱國合會）2020年發包「農產品生產追溯系統及區塊鏈資料庫建置與能力建構」標案，決標金額高997.5萬元。不過，民進黨立委高嘉瑜26日質疑，短短不到1年該網站就無法使用，且不符合採購合約「私有鏈環境」規範，得標廠商的網站甚至沒有出現區塊鏈相關業務，到底懂不懂都不了解；對此，國合會秘書長項恬毅僅說，坦白講他不懂這個東西，會請同事弄清楚再說明。

立法院外交及國防委員會今天上午邀請吳釗燮報告外交部業務概況。高嘉瑜質詢時質疑，各部會很喜歡用「區塊鏈」為名目，彰顯有與科技接軌，例如該標案內容包括必須要有智能合約，然而辦公室實際發文詢問國合會，國合會卻回應沒有智能合約的運用，這是否與採購內容不符合？這建制的東西到底是什麼？項恬毅一時語塞說，坦白講，他不懂這個東西。

高嘉瑜批評，該案花了將近1000萬元預算，原本規定要建置在「私有鏈環境」，但實際上卻是被建制在零成本的「公有鏈」，根本沒有自己架設，這家公司根本不用花任何成本，且實際點進去網站，發現早在今年10月5日就已經下線了，什麼內容都沒有，「你發包出去，廠商根本都不用自己建制，給你一個網址說，我已經有一個區塊鏈了，點進去什麼都沒有！都是空的！你是認為海地人不懂，還是台灣人不懂？這東西到底要拿來幹嘛？」

項恬毅說，對於委員的問題，坦白講，他沒辦法回答，該採購案當時的確有派工程師進行建置；高嘉瑜怒批，建置了什麼？當初怎麼去驗收？有沒有符合採購合約跟規範？她之前就已經告訴國合會會問這個問題了，照理來說應該非常清楚整個內容，「就這樣拿走我們1000萬的預算，現在沒有人知道，沒有人追究，也沒有人懂？當初招標的目的是什麼？」項回應，會請國合會同事把這個問題弄清楚了，向高嘉瑜說明。

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