美國對台旅遊安全警示降級！　台灣回歸「最安全」等級

▲桃園機場。（圖／記者彭懷玉攝）

記者詹宜庭／台北報導

隨著疫情趨緩，我國自10月13日起開放邊境，正式迎接疫後新經濟時代的來臨。先前美國將台灣旅遊警示列為第3級的「有邊境嚴管」，透過外交部反映後，美國國務院於美東時間10月24日修正台灣旅遊狀態警示，由邊境嚴管的3級「三思而後行」降至1級「常規預防措施」，為4級警示中「最安全」的等級，與日、韓、澳相同。

美國國務院將全球分為4種旅遊建議安全等級，包括第1級藍色「常規預防措施」（Exercise Normal Precautions）；第2級黃色「提高警覺性」（Exercise Increased Caution）；第3級橘色「三思而後行」（Reconsider Travel）；第4級紅色「不要前往」（Do Not Travel）。

針對美國對台旅遊安全警示降級一事，外交部26日表示，經外交部及駐美代表處持續向美方敦促儘速調整對台灣的旅遊建議後，美國國務院將對台灣的旅遊建議自原來的第3級「三思而後行」（Reconsider Travel）調降至第1級「常規預防措施」（Exercise Normal Precautions），以反映台灣最新的入境防疫措施。

▼美國修正台灣旅遊安全警示。（圖／翻攝美國國務院旅遊警示官網，點圖放大）

