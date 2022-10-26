抖音「外交部假帳號」5秒詭異影片曝　吳釗燮喊要報警

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委何志偉26日踢爆，抖音出現一個假冒外交部的帳號，不僅名稱設定為「外交部」，頭像也使用外交部的標誌，儘管該帳號目前只有上傳一些食物、天空的影片，但恐成為未來假消息的來源。對此，外交部長吳釗燮回應，「跟委員報告一下，這個（指委員會詢答）結束後，我們就會去報警」。

▲外交部長吳釗燮表示將報警。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院外交及國防委員會今天上午邀請吳釗燮報告外交部業務概況。何志偉質詢時揭露，最近有人在抖音上使用外交部標誌註冊帳號，裡面上傳的影片很詭異，包括一些食物或天空的影片，外交部是否有注意到這件事情？外交部資電處處長劉永健回應，有注意到這件事，至於出現多久可能要再查一下。

何志偉詢問，創建這個帳號是想要製造假消息嗎？或者進行很低劣的統戰行為？還是純粹是網友的創意？劉永健說，他不認為這是網友的創意，應該從認知戰的角度來思考，任何敵對勢力都可以在網路上創設帳號，將查證後再向立委回報。

何志偉強調，2020年美國就已經率先封殺抖音，因為該平台會進行言論審查，還會非法搜集很多資訊，甚至假冒官方部門，進行個資的搜集或者金錢上的謀利，現在遇到這個狀況，接下來該怎麼辦？劉永健說明，外交部會強化資安系統，不斷強化資安防護，針對民間盜用則將加強事實查核，發現有盜用情況或假消息，都會利用正式管道澄清，政府沒有辦法下架它，但可進行即時的澄清。

劉永健說，就像立委形容的，的確很像蒼蠅，對於社群媒體上面的假帳號，如果不是官方自己的帳號，在目前的架構下很難做進一步處理，但都會進行即時的澄清；吳釗燮則說，「跟委員報告一下，這個結束後，我們就會去報警」。

▼何志偉今揭露抖音出現假冒外交部的帳號。（圖／何志偉辦公室提供，下圖同）