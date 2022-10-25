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批林秉樞施暴高嘉瑜判太輕　檢上訴：忽略受害人脆弱恐懼

▲▼立委高嘉瑜遭林秉樞施暴後，首度出庭正面對決「惡魔情人」。（圖／記者黃哲民攝）

▲立委高嘉瑜（中）遭林秉樞施暴，出庭正面對決「惡魔情人」。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

立委高嘉瑜去年遭當時男友林秉樞軟禁在旅館暴打，還被偷拍、強拍不堪影片，高嘉瑜勇敢出面揭發，贏得許多同情，林男被起訴8大罪嫌，一審新北地院依其中7個罪名判林男2年10月徒刑，高嘉瑜公開聲明無法接受判決過輕且林男所涉私行拘禁獲判無罪，檢方日前提起上訴，強調一審判決忽略遭施暴者內心之脆弱意志與巨大恐懼，更沒審酌林男「卑劣心態」、所判刑度難以達成矯正效果，建請加重改判。

檢方上訴指出，一審判決認定林秉樞強制高嘉瑜拍攝裸體影片、撰寫自白書，並持用高嘉瑜手機及毆打高嘉瑜的行為，僅構成強制罪與傷害罪而不論處私行拘禁罪，顯然忽略林男限制高嘉瑜行動長達13小時，不僅有私行拘禁的主觀犯意和客觀犯行，更使遭施暴者內心產生脆弱意志與巨大恐懼，已達私行拘禁的效果。

檢方上訴除認為應將林秉樞對高嘉瑜私行拘禁的行為論罪科刑，也指出一審判刑過輕，無法達到矯治與預防再犯效果，高嘉瑜因受林男暴行侵害身體、自由和名譽，陷入再也無法輕易相信他人、無法再與他人建立並經營親密關係的極大風險，但林男於一審審理期間，始終以自己情緒控管不佳做為犯罪藉口。

▲▼新北地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北地檢署外觀。（圖／記者陳雕文攝）

檢方批林秉樞始終未深切了解，尊重他人人格，是任何身為社會成員之人應具備的最基本態度，其實任何人都有情緒，但其他有情緒之人不至於犯罪，林男卻對高嘉瑜犯罪的原因，「絕非被告情感特別豐富洋溢，實係因被告始終未能將周遭之人當成一個活生生、有血有肉有感情的人來看待」。

檢方指林秉樞於數月的偵審過程，仍無上開體悟，不但辯詞多有翻異，還夾雜指責他人、暴露他人生活隱私的內容，更有阻撓訴訟程序、為求更換法官不惜侮辱法官等誇張荒唐行徑，充分彰顯林男犯罪後的惡劣態度，但一審判決於量刑時，並沒加以審酌林男始終缺乏對他人人格的基本尊重。

此外，檢方指林秉樞以修圖軟體變造自動櫃員機ATM交易明細表、灌水自身存款金額的犯行，表面上是假裝財力雄厚，但其目的除了建立政商人脈，更企圖藉此接近異性交往，可見林男認為女性愛錢甚於人品，一審卻沒審酌林男此種不尊重女性尊嚴的「卑劣心態」，量刑有過輕之違誤。

▲▼高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／ETtoday資料照）

▲立委高嘉瑜（左）不滿林秉樞（右）所涉私行拘禁一審判無罪。（合成圖／ETtoday資料照）

林男一審所判2年10月徒刑，其中2年2月得易科罰金約79萬元，而傷害罪判刑8月雖不得易科罰金，但扣除在押226天的日數，若實際入監僅約2周就可獲釋，檢方上訴理由指出，這樣的判刑根本無法達成使受刑人改過向善的矯正效果，也無法讓林男徹底醒悟即使對方是親密關係伴侶，也不能恣意侵害對方身體、自由跟名譽。

本案源於號稱「港湖女神」的立委高嘉瑜，去年（2021年）11月間，驚傳被交往約半年的林秉樞軟禁在新北市板橋區一間旅館房內2天，期間遭林男痛毆破相，還被逼簽自白書與強錄逼供影片，林男同月更因自己母親告別式當天等不到副總統賴清德前來弔唁，遷怒高嘉瑜逼她跪在母親靈前磕頭。

高嘉瑜去年11月30日召開記者會揭露自身遭遇，照片顯示受傷當時的慘狀，令許多人看了都同情。林秉樞隔天（12月1日）凌晨被拘提到案，新北地檢署訊後聲押禁見獲准，並於今年（2022年）1月25日起訴林男8大罪嫌，包括私行拘禁、妨害祕密、加重誹謗、傷害、妨害電腦使用、強制、恐嚇危害安全與偽造文書。

林男移審後被法官裁定繼續羈押，今年7月15日才獲准交保80萬元，前後共羈押226天。新北院今年9月30日判決林男所涉私行拘禁無罪，其餘7項罪名判刑2年10月，其中傷害罪判刑8月不得易科罰金。

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