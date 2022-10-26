日本不認高端　吳釗燮坦承：沒WHO認證「開放程度不會理想」

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

施打高端疫苗的民眾赴日旅遊，依日本防疫規定，入境要自費3500元做PCR呈陰性，才能入境日本，引發各界熱議。外交部長吳釗燮26日表示，我方有透過東京及台北兩管道向日方逕洽，不過，高端沒有獲得世界衛生組織（WHO）的緊急使用授權（EUA），如果沒有該認證，其他國家開放的程度不會到理想的階段。

立法院外交及國防委員會今天上午邀請吳釗燮報告外交部業務概況。

國民黨立委溫玉霞質詢時問，衛福部前部長、民進黨台北市長候選人陳時中曾說，外交部會積極向日本爭取承認高端疫苗，今年3月還說「為期不遠」等語，但是現在看起來是不可能了？駐日代表謝長廷有沒有積極協調這件事？吳釗燮表示，日本在開放邊境的時候，有一些疫苗相關的條件，我方看到相關條件的時候，都有透過東京及台北兩方面來向日方逕洽，「對我們來說最辛苦的是，高端是沒有WHO的EUA」，如果沒有WHO認證的時候，其他國家開放的程度大概是不會到理想的階段，源頭應該是WHO這邊。

溫玉霞追問，高端在巴拉圭執行第三期臨床試驗，結果似乎不了了之？吳釗燮說，第三期實現結果送回高端這邊，結果看起來是不錯的；溫問，用高端援助其他國家是誰的主意？是高端出錢還是外交部出錢的？吳說，援助其他國家的疫苗大部分是從其他國家去調的，但是高端是沒有，因為其他國家最需要疫苗的期間，也是我國最需要疫苗的期間，因此當時不可能把自己的疫苗騰出來去給其他國家，所以高端是沒有的。