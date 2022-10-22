男子獨攀北插天山腳傷受困　大溪警消夜搜4hrs...平安尋獲送下山

▲新北市吳姓男子昨（21）日上午獨自攀爬桃園市復興區北插天山，卻因腳部受傷受困山區，大溪警方會同消防人員上山救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市籍吳姓男子昨（21）日上午獨自攀爬桃園市復興區北插天山，原先預定傍晚返回登山口，但在下午時因腳部受傷且體力透支無法行走，加上下雨與即將入夜趕緊打電話求援；大溪警方立即通知消防局復興分隊與特搜隊人員前往搜救，根據吳男提供大概位置，經過約4小時搜救後終於發現受困吳男，所幸檢視與包紮受傷處後仍勉強可行走，一行人護送吳男平安下山得以順利返家。

▲桃園市大溪警方與桃園市、新北消防局搜救人員在北插天山尋獲受困吳姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局指出，41歲的吳姓男子一早獨自前往復興區北插天山健走，原本預定當天下午返回登山口，下午2時50分許經過北插天山三角點附近，因腳痛且體力透支無法自行下山求援，吳男打電話向大溪分局溪內派出所求援。

大溪警方立即通知桃園市消防局復興分隊、特搜隊與新北市消防局救難人員組成搜救小組前往救援，經聯繫確認吳男位置後，請其在原地耐心等候救援，警消憑藉經驗法則研判吳男可能受困位置，經過約4小時搜救後，順利在晚間7時許發現受困的吳男，經初步檢視傷處協助包紮後，吳男休息一陣子後表示仍可勉強行走，警消與搜救人員引導下山，一行人在晚間10時順利抵達大溪警分局溪內派出所休息後順利返家，吳男對於警消合力搜救感謝不已，以後會做足準備再登山健走。

▲桃園市大溪警方與桃園市、新北消防局搜救人員在北插天山尋獲受困吳姓男子，陪同引導護送下山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方呼籲，從事登山活動應結伴而行且注意山區天候狀況，衡量自身體能狀態，山上氣候瞬息萬變，入夜後氣溫常有驟降或陰雨，登山前務必三思而行，以避免發生迷途等意外。

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