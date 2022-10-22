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烏龍一場！張善政競總轉播光纖遭剪斷　警：只是工程師換線

▲國民黨桃園市長候選人張善政北區競選總部今晚將邀請新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕站台造勢，但選前卻發現轉播光纖遭惡意剪斷。（圖／張善政競辦提供）

▲國民黨桃園市長候選人張善政北區競選總部今晚將邀請新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕站台造勢，但選前卻發現轉播光纖遭惡意剪斷。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

張善政北區競選總部今（22）日晚間將舉辦造勢晚會，其中電視台轉播光纖電纜卻發現被惡意剪斷，競辦發言人曾俊豪指出，不確定是否為「特定人士或陣營」所為，此刻以晚間造勢大會順利進行列為優先考量，除配合全力搶修外，另已同步報警，希望盡快查出破壞元凶，競總對此沒有任何置喙揣測；桃園警方說，已通報中華電信外包工程師到場會勘，他指稱因線路訊號不佳且電纜線老舊，昨晚將舊電纜線剪除後重新配置新的纜線，造成誤會已當場釐清。

但桃園警分局接獲報案後，立即趕抵現場勘查，並通報中華電信外包李姓工程師到場會勘。李姓工程師說，因線路訊號不佳且電纜線老舊，昨晚將舊電纜線剪除重新配置新纜線，拆除舊纜線殘留在樹枝上，引發誤會甚感歉意，當下立即將舊纜線清除，釐清一場誤會。

曾俊豪表示，為準備今晚北區競總造勢晚會，昨晚相關單位提前將轉播光纖傳輸線路架設完成，但今天上午到現場卻發現，最重要的光纖線路竟被剪，轉播人員擔心對今晚直播可能造成衝擊，立即商洽維修單位進行搶修。

曾俊豪指出，目前已完成搶修讓晚會順利進行為前提，競總不去臆測是否為特定人士或陣營意圖破壞造勢晚會，不能影響廣大支持者從電視頻道或網路上關心張善政北區造勢大會。

張善政競選總部邀請廣大支持者今晚到現場參與，據傳競總邀請包括國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等藍營重量級人士到場為張善政加油打氣，以凝聚藍營士氣。

▲國民黨桃園市長候選人張善政北區競選總部今晚舉行造勢晚會，主辦耽誤發現轉播電纜線被剪斷報警處理，女警到場會同工程師會勘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長候選人張善政北區競選總部今晚舉行造勢晚會，主辦耽誤發現轉播電纜線被剪斷報警處理，女警到場會同工程師會勘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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