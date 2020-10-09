騎車載女友遇攔查加速落跑　丟包毒品...警緊咬車尾狂追3公里

▲桃園警分局埔子派出所員警9日凌晨發現梁姓男子搭載周姓女子高速騎車搖晃不定趨前盤查，但梁卻加速逃逸，被快打部隊攔截到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市梁姓男子9日凌晨騎車搭載周姓女友外出，行經桃園區中正路時因高速行駛且搖晃不定，員警示意停車受檢，梁男先假意停車配合，趁員警下車時猛催油門逃逸，有員警發現梁男隨手丟棄1小包疑似裝有毒品夾鏈袋，因此通知線上警網協助攔截，經追逐3公里後被警網攔截到案，梁男坦承毒品是他丟棄的與女友無關，員警將2人送醫檢驗均有毒品陽性反應，偵訊後送桃檢偵辦。

桃園警分局埔子派出所員警在9日凌晨4時30分巡邏經過中正路時，發現39歲梁姓男子騎車搭載35歲周姓女友，因車速飛快且搖晃不定引起員警注意，上前示意停車受檢，梁男假意停車等候員警盤查，未料員警剛停妥機車，梁男卻加快油門逃逸，後方員警發現梁男在逃逸途中丟棄1小包疑似裝有毒品夾鏈袋，因此通知線上警網協助攔截。

▲桃園警分局埔子派出所員警9日凌晨發現梁姓男子騎車搭載周姓女子高速騎車且搖晃不定盤查，梁加速逃逸仍被快打部隊攔截。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局出動快打部隊在附近攔截，經追逐3公里後在永安路攔截到案，員警出示梁男丟棄的夾鏈袋，詢問是否為毒品？梁男大方承認是他丟棄的安非他命約0.9公克，但毒品與周姓女友無關，但員警說，不一定是毒品必須送驗才能確認，2人也一併送往醫院驗血確認是否有毒品反應。

梁、周2人送醫檢驗後均有毒品陽性反應，偵訊時都坦承有吸食安毒，因擔心被查獲才會加速逃逸，警方全案依毒品罪嫌將梁、周2人移送桃檢偵辦。

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