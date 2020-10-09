　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎車載女友遇攔查加速落跑　丟包毒品...警緊咬車尾狂追3公里

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園警分局埔子派出所員警9日凌晨發現梁姓男子搭載周姓女子高速騎車搖晃不定趨前盤查，但梁卻加速逃逸，被快打部隊攔截到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局埔子派出所員警9日凌晨發現梁姓男子搭載周姓女子高速騎車搖晃不定趨前盤查，但梁卻加速逃逸，被快打部隊攔截到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市梁姓男子9日凌晨騎車搭載周姓女友外出，行經桃園區中正路時因高速行駛且搖晃不定，員警示意停車受檢，梁男先假意停車配合，趁員警下車時猛催油門逃逸，有員警發現梁男隨手丟棄1小包疑似裝有毒品夾鏈袋，因此通知線上警網協助攔截，經追逐3公里後被警網攔截到案，梁男坦承毒品是他丟棄的與女友無關，員警將2人送醫檢驗均有毒品陽性反應，偵訊後送桃檢偵辦。

桃園警分局埔子派出所員警在9日凌晨4時30分巡邏經過中正路時，發現39歲梁姓男子騎車搭載35歲周姓女友，因車速飛快且搖晃不定引起員警注意，上前示意停車受檢，梁男假意停車等候員警盤查，未料員警剛停妥機車，梁男卻加快油門逃逸，後方員警發現梁男在逃逸途中丟棄1小包疑似裝有毒品夾鏈袋，因此通知線上警網協助攔截。

▲桃園警分局埔子派出所員警9日凌晨發現梁姓男子騎車搭載周姓女子高速騎車且搖晃不定盤查，梁加速逃逸仍被快打部隊攔截。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局埔子派出所員警9日凌晨發現梁姓男子騎車搭載周姓女子高速騎車且搖晃不定盤查，梁加速逃逸仍被快打部隊攔截。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局出動快打部隊在附近攔截，經追逐3公里後在永安路攔截到案，員警出示梁男丟棄的夾鏈袋，詢問是否為毒品？梁男大方承認是他丟棄的安非他命約0.9公克，但毒品與周姓女友無關，但員警說，不一定是毒品必須送驗才能確認，2人也一併送往醫院驗血確認是否有毒品反應。

梁、周2人送醫檢驗後均有毒品陽性反應，偵訊時都坦承有吸食安毒，因擔心被查獲才會加速逃逸，警方全案依毒品罪嫌將梁、周2人移送桃檢偵辦。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►影／中壢鐵皮屋大火濃煙四竄　5汽機車燒毀財損300萬

►影／挨告要求「旁聽筆錄」遭拒　桃園女把女警打到腦震盪嘴角滲血

►桃園消防局幼獅分隊啟用　鄭文燦：守護社區安全能量大幅提升

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
妙齡女被攝淫師霸凌「像被輪流性侵」　科技大廠回應了
快訊／男攜槍搭小黃…「晃動走火」中彈濺血！運將轉頭嚇傻
八方雲集宣布：已取得「丹堤咖啡69%股權」
月薪80K徵助理「務必抱必死決心」　工作內容曝…網喊：我願意
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

悲慘畫面曝！父目睹流彈打中17歲兒生殖器　救護車送醫竟被撞卡住

驚險奪刀畫面曝！男和妻吵架衝內湖三總「找葉醫師」　5警盾牌壓制

男攜槍搭小黃…「把玩走火」慘中彈！運將嚇傻急送醫：車資都沒給

通緝犯裝睡醒後陽台丟包毒品　保大警前後包抄攔截讓他傻眼

台南4歲童檸檬洗選機旁玩耍　家人驚見他手指捲入鏈條疑骨折送醫

宣明智之子投資都更突喊卡　宣捷判賠2.55億...4生技儀器將法拍

控選務員搞鬼作票挨罰2千！法官認韓粉監票員「沒虛捏事實」撤罰

騎車載女友遇攔查加速落跑　丟包毒品...警緊咬車尾狂追3公里

快訊／台中太平工人手滑！「60cm鋼筋」直插入胸　送醫搶救中

快訊／國道1號高雄五甲系統事故！聯結車追撞2自小客　釀2傷送醫

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

學起來！韓國爆紅「便當盒蛋糕」小尺寸+高顏值自用送禮都適合❤

高雄第5起警酒駕！酒測值「0.99」　派出所長撞女騎士...被調離現職

「謎之水果」含滿滿膠質而且超貴　軟Q像天然果凍網友大推：很甜！

檢舉達人連拍...黑衣男氣炸踹車 疑積怨已久！民眾：他引起公憤

館長槍擊案傳槍手「收1千萬行兇」 警逮竹聯幫會長與數名重要幹部

悲慘畫面曝！父目睹流彈打中17歲兒生殖器　救護車送醫竟被撞卡住

驚險奪刀畫面曝！男和妻吵架衝內湖三總「找葉醫師」　5警盾牌壓制

男攜槍搭小黃…「把玩走火」慘中彈！運將嚇傻急送醫：車資都沒給

通緝犯裝睡醒後陽台丟包毒品　保大警前後包抄攔截讓他傻眼

台南4歲童檸檬洗選機旁玩耍　家人驚見他手指捲入鏈條疑骨折送醫

宣明智之子投資都更突喊卡　宣捷判賠2.55億...4生技儀器將法拍

控選務員搞鬼作票挨罰2千！法官認韓粉監票員「沒虛捏事實」撤罰

騎車載女友遇攔查加速落跑　丟包毒品...警緊咬車尾狂追3公里

快訊／台中太平工人手滑！「60cm鋼筋」直插入胸　送醫搶救中

快訊／國道1號高雄五甲系統事故！聯結車追撞2自小客　釀2傷送醫

泡裸湯巧遇氣質女星還求合照！　「尷尬曝素顏」粉絲卻全笑翻

趙露思《我，喜歡你》穿搭引模仿潮！戲內、私服6款愛用包包盤點

全昭旻遊戲「歪樓」瞬間變19禁！劉在錫急速疲累制止：妳瘋了吧

雲端發票專屬獎失去無紙化目的？　6成民眾中獎後印出兌領

長鬃山羊誤入「山豬吊」　日7旬翁援救遭利角刺傷亡…牠下場曝

教士動用11投仍被打爆！　道奇12比3前進國聯冠軍賽

悲慘畫面曝！父目睹流彈打中17歲兒生殖器　救護車送醫竟被撞卡住

薔薔嗆綜藝大哥詐賭又自封「弱女子」討拍　徐乃麟：有仇就爆絕不放水

中職／卡本特首次遭遇羅力　運彩看好樂天勝富邦

中職／最後一次球員身分球員卡　彭政閔、陳江和意外抽到自己

社會熱門新聞

即／少年遭流彈打中下體　救護車又出車禍

即／女山友爬嘉明湖300公尺倒地　送醫不治

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

4大學生夜探柴山鬼洞！0點0分驚傳女詭嚎哭

捲17億逃亡10年！騙徒最後竟栽在「館長槍擊案」...

快訊／墾丁南灣沙灘4男女交疊活春宮下場曝　警方說話了

被前男友偷拍裸照還遭霸凌　她泣訴：像被輪姦一樣

23歲男欠錢被打報復開槍　殺人未遂偵辦

替館長槍手辯護搞臭名聲　王牌律師放棄辯護

槍擊館長　驚見神秘人「老K」幕後操盤

新莊夜市旁槍響　2男中彈送醫急救

80K徵助理要抱著必死決心　工作內容曝光

超悲慘！流彈打中17歲少年生殖器　救護車送醫竟被撞

更多熱門

相關新聞

台中當街砸車窗擄人？快打趕至...「自己人」辦案

台中當街砸車窗擄人？快打趕至...「自己人」辦案

台中市南區南和路某巷口7日晚間上演街頭砸破車窗擄人案？快速打擊部隊趕到現場才發現是自己人，原來便衣刑警打破車窗，是為了逮捕車內兩名毒鴛鴦，虛驚一場。

移工酒醉滋事 快打部隊迅速壓制

移工酒醉滋事 快打部隊迅速壓制

KTV深夜鬥毆　警辣椒水伺候

KTV深夜鬥毆　警辣椒水伺候

2男女唱完KTV到包廂找人　「聲音過大」爆衝突

2男女唱完KTV到包廂找人　「聲音過大」爆衝突

清晨運動跌傷　快打部隊包圍老翁協助　

清晨運動跌傷　快打部隊包圍老翁協助　

關鍵字：

毒鴛鴦拒絕盤查快打部隊攔截

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

墾丁南灣2男2女活春宮　網友驚呆

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

即／少年遭流彈打中下體　救護車又出車禍

琳妲：瑋哥到此為止　曝反骨真面目

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

台男問存100萬娶烏克蘭新娘有多爽被潑冷水

即／女山友爬嘉明湖300公尺倒地　送醫不治

台南熊貓超市出包　foodpanda大軍被訂單綁架

瑋哥證實「已和反骨解約」：領頭羊為慾望變了樣

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

允小三「不與妻啪啪」　偷腥夫強辯：老婆害的

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

蔚山33樓公寓大火　上百住戶驚逃

更多

最夯影音

更多
泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編
王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面