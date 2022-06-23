桃園男拒盤查衝撞！警對空鳴3槍　酒測值曝光車上搜出K毒

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局員警23日清晨在大同路上發現黑色豐田轎車逆向行駛，上前攔查，但駕駛不但拒檢還趁員警靠近時加速衝撞警用機車後逃逸，員警及時閃避並對空連開3槍示警，隨即通報線上警網圍捕，10分鐘後這輛黑色轎車在環北路上被攔捕到案，鍾姓駕駛混身酒氣，酒測值為每公升0.73毫克，員警在其車上還起出K他命殘渣，全案依毒品、公共危險、妨害公務、毀損等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲黑色豐田轎車逆向行駛，警示意停車受檢卻拒檢還衝撞員警逃逸，造成警用機車被撞倒。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

中壢警分局指出，今（23）日清晨5時許，興國派出所員警巡邏經過轄區大同路，發現一黑色豐田轎車逆向行駛，員警上前攔查，未料轎車見狀拒絕盤查且向員警衝撞後加速逃逸，員警立即閃避並對空連開3槍示警，隨即以無線電通報線上警力攔查圍捕，大批員警遂進行圍捕。

▲中壢警分局今天圍捕衝撞員警轎車到案，其中車頭部分已有毀損。

10分鐘後，黑色豐田轎車在環北路、中福路口被攔查到案，大批員警團團圍住黑色豐田轎車，24歲的駕駛鍾姓男子被圍捕到案後混身酒氣，員警立即實施酒測，酒測值達每公升0.73毫克，已明顯超標，轎車內還起獲K他命殘渣等證物，所幸現場員警均無人受傷，僅警用機車被撞倒受損，警方偵訊後依毒品危害防制條例、公共危險、妨害公務、毀損等罪嫌，將鍾男移送桃檢偵辦。

▲中壢警分局今天圍捕衝撞員警轎車駕駛鍾姓男子，依毒品等罪嫌移送桃檢偵辦。

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