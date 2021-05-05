高雄警飛車追逐闖紅燈屁孩　雙雙被「路面高低差」擊落！摔車送醫

▲高雄市鳳山一名許姓員警鳴警笛尾髓一名違規騎士(紅圈)，結果兩人雙雙摔車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山一名員警在凌晨巡邏時，發現一部機車闖紅燈，他先示意違規機車騎士停車，不料對方卻是加速落跑，員警馬上騎車在後跟追，不料，最後雙方卻全都摔車收場、掛彩送醫。

車禍發生在小港高鳳路，5日凌晨兩點多，鳳山許姓員警發現有名男子騎機車闖紅燈，於是示意對方停車受檢，沒想到這名騎士油門一催加速落跑，員警趕緊騎車跟追，上演追逐戰，一路從鳳山區的中安路跟到了小港高鳳路；據了解，追逐過程中，騎士還蛇行、逆向行駛，試圖甩掉員警。

▲兩人摔車原因，疑似路面高低差 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲許姓員警鳴警笛跟追違規騎士，結果兩人雙雙摔車，李員被送上救護車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不料，雙方追逐至高鳳路時，疑似「路面高低差」都摔車了， 許姓員警及機車騎士都掛彩，而路旁的民眾看到有警察受傷，立刻上前協助警戒、通報110以及119。許姓員警經過送醫治療，臉部、手、腳擦傷，現在已出院，車禍現場由小港分局交通分隊處理，至於機車騎士為何要落跑，警方正調查釐清中。

▲違規騎士拒絕警方盤查，騎車逃跑摔車受傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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