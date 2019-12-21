警持搜索票緝毒...他拒檢嗆：關我屁事　無影腳踹警罪加一等

▲桃園市張姓男子涉及毒品案，警方今年2月間持地院搜索票查緝時，不但拒絕配合盤查還攻擊員警受傷罪加一等。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子涉嫌毒品案件，龜山警分局偵查隊今年2月間持地院搜索票前往張男住處拘提，當晚張男返回住家，員警出示搜索票表明警察身分，張男不但不配合調查還口出惡言怒嗆「執行公務關我屁事、我就不要啊」，後來竟趁員警不注意時以腳踹與雙手揮打攻擊員警受傷；檢方偵結依妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，28歲的張姓男子於今年2月25日凌晨1時許返回位於龜山區住處時，在電梯口遇上守候多時的員警，員警表明身分出示搜索票，要求張男拿出身分證件，未料張不但不配合還怒嗆員警：「你管我住哪、怎樣，還要跟你交代？執行公務關我屁事啊、搜索票是看我名字嗎？關我屁事啊，我就不要！什麼叫證件拿出來，走開」等語。

員警進入張男住處後，讓張男坐在沙發上緩和情緒，張男假意配合隨後趁機起腳猛踹，還以雙手揮舞攻擊員警，導致2名員警下巴與腹部受傷掛彩，員警隨後將張男壓制後以妨害公務現行犯帶回偵訊，依毒品案與妨害公務罪嫌送辦。

檢方認為張男因毒品案被拘提外，攻擊員警在警方出示蒐證影片光碟與驗傷診斷等證據佐證，偵結依妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑。

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