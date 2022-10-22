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妙齡女偕男同事包廂內%%...事後控性侵　還原真相「原來如此」

▲桃園市李姓女子2019年8月間與男同事相約到某MTV包廂看電影，期間2人發生親密關係，翌日女子警局怒告男同事強制性交。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市李姓女子2019年8月間與男同事相約到某MTV包廂看電影，期間2人發生親密關係，翌日女子警局怒告男同事強制性交。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓女子2019年8月間與男同事相約到MTV看電影，2人在包廂內情不自禁發生親密關係，李女隔天卻提告強制性交，男同事在檢方調查時否認犯行，辯稱2人係合意發生性關係，檢察官偵查後查無實證予以不起訴處分，男子反控李女誣告；桃園地院審理期間，李女始終否認誣告，但今年9月坦承犯行，辯護人則以李女具精神疾患需長期治療為由聲請緩刑，法官審結依誣告罪，處有期徒刑4月，得易科罰金，本案可上訴。

檢警調查，年約20歲的李姓女子，原本為同事關係，2019年8月28日2人相約到桃園市某MTV包廂看電影，期間，因孤男寡女共處一室，男同事經李女同意，李女幫男同事口交，隨後更進一步發生親密關係；未料，翌日李女卻到中壢警分局怒告男同事涉嫌強制性交。

桃檢複訊時，男子堅辭否認犯行，辯稱2人在MTV包廂內是合意性交，絕無強制性交行為，檢警調閱MTV現場監視畫面，根據2人LINE對話紀錄擷圖、電影街MTV店內實景照片等勘驗紀錄，檢方偵結予以男子不起訴處分，男子獲得不起訴處分後反控李女誣告。

桃園地院審理時，李女在今年8月31日之前均否認誣告事宜，堅稱是男子強制性交，但9月1日突然改口坦承誣告，其辯護人辯稱：李女年紀尚輕，且為初犯並自白犯罪，因罹有精神疾患需長期治療，請院方加強緩刑，暫不執行刑罰為適當，請法院宣告緩刑等語。

地院法官審酌，李女明知與男子係合意發生性行為，卻誣指其違反其意願性交，致偵查機關耗費諸多蒐證、鑑識、溫馨保護措施等之偵查資源，更使男子浪費時間跑警局與地檢署，甚可能被貼上性犯罪者之不名譽標籤；法官調查發現，李女未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，因罹有精神疾病就醫及接受藥物治療等情，並有醫院診斷證明書，固信為真，雖罹有精神疾患需治療，然依診斷書之記載，此疾患未危及生命，審結依誣告罪，處有期徒刑4月，得易科罰金，本案還可上訴。

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