失業10年吃家裡！台北男賣3隻鍬形蟲5萬元換錢　遭判刑6月

▲劉男販售保育類動物鍬形蟲，遭台北地方法院判6月有期徒刑。（圖／記者黃哲民攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名劉姓男子自稱失業10年，為了購買畫具而在網路上以5萬元出售3隻鍬形蟲標本。對此，台北地院表示，劉男罔顧政府宣導保育野生動物的用心，依違反野生動物保育法中非法陳列、展示保育類野生動物罪判6月徒刑，可易科罰金18萬元，全案可上訴。

判決書指出，劉男2021年11月20日前某日在臉書社團「昆蟲論壇」發文，貼出台灣大鍬形蟲及長角大鍬形蟲等3隻鍬形蟲陳列的照片說「86，76上巴陵。私。」，經民眾檢舉後，員警私訊詢問，劉男則說「三隻5卍（萬）、我需要買畫具，不然也不會賣、我其他兩隻都算送了，您出多少」等話。

事後，雙方於20日相約於台北市萬芳社區捷運站前面交，劉男當場被逮。劉男到案後辯稱，他手上的3隻鍬形蟲是10幾年前在拉拉山上巴陵撿到的，沒有打算要賣，這次發文是想知道賣價並戲耍買家，然而與員警的對話都有販賣意圖，且該則貼文下方也有網友提醒鍬形蟲是保育類動物等，因此被依法送辦。

台北地院表示，劉男為了一己之私，罔顧政府大力宣導保育野生動物之用心，以展示、陳列產製品之行為干擾保育類野生動物，增加保育類野生動物滅絕之危機，對於地球物種多樣性之維繫造成危害，所為實屬不該。

但考量劉男犯後坦承犯行，犯後態度尚可，行良他大學肄業的智識程度、且坦承已10年沒有工作、目前由父母供給日常生活開銷所需的家庭生活經濟狀況，依違反野生動物保育法中非法陳列、展示保育類野生動物罪判6月徒刑，可易科罰金18萬元，全案可上訴。

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