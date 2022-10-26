陪老公掛急診罵「被妳剋剩半條命」　小三衝醫院猛甩正宮3巴掌

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社會 社會焦點 保障人權

陪老公掛急診罵「先生被妳剋剩半條命」　小三衝急診室猛甩3巴掌

▲桃園市鍾姓男子去年4月間右腳傷口嚴重感染就醫，因事後不滿吳姓醫師未植皮，竟在醫院附近電線桿上張貼「無良醫師、收高額醫療費、詐騙」之告示。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻陪老公掛急診，卻被小三甩巴掌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／台南報導

台南一名人妻因老公身體不適，陪老公去醫院掛急診，結果發現老公與吳姓小三不斷互傳訊息，於是拿走老公手機傳訊給吳女說「我先生被妳剋的只剩半條命」。吳女氣憤之下，衝到醫院連打人妻3巴掌。台南地院近日審結，依傷害罪，判處吳女拘役30日，可易科罰金。

判決書指出，一名人妻去年1月29日陪身體不適的老公去醫院掛急診，但在醫院時，她看到吳女一直打電話給她老公，指責她老公「裝病不陪她（吳女）」，後來人妻又見吳女不斷與老公互傳訊息，心生不滿，於是在隔（30）天早上，用老公手機傳送「妳剋死妳先生，現在連我先生被妳剋的只剩半條命」的訊息給吳女，希望對方放手，別再騷擾。

吳女見到訊息後，火冒三丈，竟直接衝到醫院急診室，連打人妻3巴掌，第一個巴掌打中了人妻的左臉頰，第二個巴掌被人妻閃過，打第三個巴掌時，人夫護妻心切，從病床爬起來擋住她，後來醫院警衛前來勸離，吳女才離開現場。

法官調查，案發當時人妻就在醫院，經院方診斷後，她受有頭部外傷合併左頰挫傷、左耳挫傷及頭暈等傷勢，因此依傷害罪，判處吳女拘役30日，可易科罰金，可上訴。

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