綠質疑謝國樑財產申報兜不攏　蔡適應批：到底還隱匿幾家境外公司？

▲民進黨團質疑謝國樑財產申報。（圖／蔡適應辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨基隆市長參選人謝國樑近期捲入億元借貸、財產申報疑雲，民進黨立院黨團26日召開記者會表示，謝國樑有很多海內外投資，但在候選人財產申報中，他的事業投資都不見了，即便是將這些事業轉手，其財產應該會回饋到存款或其他投資，但數字卻兜不攏的，難道這筆錢就這樣不見了？這是漏報還是隱匿？

對於謝國樑財產申報，民進黨基隆市長候選人蔡適應批評，一直到今天為止，謝國樑的財產申報跟他的說法完全兜不起來，蔡三問謝國樑，到底成立多少家境外公司？為什麼要成立這些境外公司？還有多少境外公司沒有公佈？為什麼沒有美金戶頭？謝國樑的說法跟財產申報內容完全不一致。

立委羅致政表示，財產申報不論對候選人或公職而言，都要清楚交代，謝國樑最近的說法，對照他的財產申報，發現一些矛盾衝突、無法解釋的地方。

羅致政質疑，過去一段時間，謝國樑的財產申報中，有很多啟人疑竇之處，他有很多海內外投資，但在候選人申報中，他的事業投資都不見了，即便是將這些事業轉手，其財產應該會回饋到存款或其他投資，但數字是兜不攏的，難道這筆錢就這樣不見了？這是漏報還是隱匿？

對於謝國樑財產申報，羅致政說明，這次選舉中，謝國樑的兩次財產申報有所差異，而中間就是民進黨團開記者會踢爆他有海外公司，比較兩次申報內容，多了境外、海外公司近3千萬的投資，被踢爆了才趕快補正，他還有多少忘記或隱匿的公司未申報？

羅致政指出，兩家獨資、可以借出上億金流的公司，在這次申報都沒有，即便是賣掉了，其財產也沒有轉嫁到其他項目，那兩家公司是沒有申報，還是不在你手上？謝國樑必須對外說清楚。

林靜儀表示，若政治人物理財有道，只要誠實以對，別人沒話講，但謝國樑6百多萬資本的公司為何可以借出1億多，說不清楚，是否違反公司法說不清楚，涉及掏空洗錢案也說不清楚，難道基隆市民要選一個財務說不清楚、遇事閃躲的候選人？這些公司要選舉時，就好像玩大富翁一樣、抽掉就沒了？