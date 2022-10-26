永和人聲音聽到了！福和橋「機車道拓寬」年初施工　公園新設施被狂讚

▲仁愛公園。（圖／翻攝自臉書／陳鴻源‧愛的行動粉絲團）

記者周亭瑋／綜合報導

九合一大選不斷逼近，新北第七選區市議員候選人們除了端出政見牛肉，也在臉書分享所貢獻的政績，像是福和橋「台北往永和」橋面機車道拓寬，預計明年初施工；還有仁愛公園全齡共融遊具也在昨日啟用。

4天前，民進黨市議員候選人羅文崇指出，福和橋台北往永和橋面的機車道拓寬，終於在今年發招標完成，預計明年初施工，「要特別感謝台北市議員王閔生，這些年來不斷的協助辦理會勘，也謝謝雙北的交通主管單位一起努力，讓機車行駛更加安全。」

▲機車道拓寬工程將於明年初展開。（圖／翻攝自臉書／羅文崇）

昨日，現任新北市副議長、國民黨市議員候選人陳鴻源也發文宣布，「永和區仁愛公園全齡共融遊具啟用囉！」同時，針對市民反映人行道的地磚破裂，他表示，經了解該路段已規劃機車退出騎樓，人行道改為機車停車格，因長期高強度的使用造成地磚破裂，「鴻源要求公所盡快處理，永和區公所也允諾這個禮拜五會修繕完畢。也要求定時定期進行檢視維護，已確保市民們使用上的安全。」

▲仁愛公園全齡共融遊具啟用。（圖／翻攝自臉書／陳鴻源‧愛的行動粉絲團）

另外，「永和蛋黃區」捷運頂溪站後，有大片兩層樓舊房，巷弄狹窄、汙水無法接管，導致環境惡臭，而救災車輛無法進入更成了公安問題，國民黨市議員候選人連斐璠在6月間，偕同城鄉局一起會勘，並喊話市府「應該祭出容積獎勵，或透過公部門主導，以策略性發展地區提高都更獎勵，望市府能盡快評估，召開說明會整合住戶意見，盼都更重生能早日給予居民一個安全及舒適的居住環境。」

▼連斐璠喊話市府，提高都更獎金。（圖／翻攝自臉書／連斐璠）

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