　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

永和人聲音聽到了！福和橋「機車道拓寬」年初施工　公園新設施被狂讚

▲永和人聲音聽到了！福和橋「機車道拓寬」年初施工　公園新設施被狂讚。（圖／翻攝自臉書／）

▲仁愛公園。（圖／翻攝自臉書／陳鴻源‧愛的行動粉絲團）

記者周亭瑋／綜合報導

九合一大選不斷逼近，新北第七選區市議員候選人們除了端出政見牛肉，也在臉書分享所貢獻的政績，像是福和橋「台北往永和」橋面機車道拓寬，預計明年初施工；還有仁愛公園全齡共融遊具也在昨日啟用。

4天前，民進黨市議員候選人羅文崇指出，福和橋台北往永和橋面的機車道拓寬，終於在今年發招標完成，預計明年初施工，「要特別感謝台北市議員王閔生，這些年來不斷的協助辦理會勘，也謝謝雙北的交通主管單位一起努力，讓機車行駛更加安全。」

▲永和人聲音聽到了！福和橋「機車道拓寬」年初施工　公園新設施被狂讚。（圖／翻攝自臉書／）

▲機車道拓寬工程將於明年初展開。（圖／翻攝自臉書／羅文崇）

昨日，現任新北市副議長、國民黨市議員候選人陳鴻源也發文宣布，「永和區仁愛公園全齡共融遊具啟用囉！」同時，針對市民反映人行道的地磚破裂，他表示，經了解該路段已規劃機車退出騎樓，人行道改為機車停車格，因長期高強度的使用造成地磚破裂，「鴻源要求公所盡快處理，永和區公所也允諾這個禮拜五會修繕完畢。也要求定時定期進行檢視維護，已確保市民們使用上的安全。」

▲永和人聲音聽到了！福和橋「機車道拓寬」年初施工　公園新設施被狂讚。（圖／翻攝自臉書／）

▲仁愛公園全齡共融遊具啟用。（圖／翻攝自臉書／陳鴻源‧愛的行動粉絲團）

另外，「永和蛋黃區」捷運頂溪站後，有大片兩層樓舊房，巷弄狹窄、汙水無法接管，導致環境惡臭，而救災車輛無法進入更成了公安問題，國民黨市議員候選人連斐璠在6月間，偕同城鄉局一起會勘，並喊話市府「應該祭出容積獎勵，或透過公部門主導，以策略性發展地區提高都更獎勵，望市府能盡快評估，召開說明會整合住戶意見，盼都更重生能早日給予居民一個安全及舒適的居住環境。」

▼連斐璠喊話市府，提高都更獎金。（圖／翻攝自臉書／連斐璠）

▲永和人聲音聽到了！福和橋「機車道拓寬」年初施工　公園新設施被狂讚。（圖／翻攝自臉書／）

[內有折扣碼] 100%天然椰子水「1大罐不到75元」　7大好處曝光！能消水腫、解宿醉

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

[免會員，快速結帳] 獨家販售「花月嵐禮盒組」　大蒜拳骨拉麵...1份不到75元

[免會員，快速結帳] 「4000g妙管家洗衣精」抗菌防蟎　4大罐只要399

[免會員，快速結帳] 超划！150抽衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

►天仁茗茶禮盒打8折！凍頂烏龍＋高山烏龍才1350元

ET快訊
超胸正妹「鏡頭前脫掉比基尼」！　黑男直擊1幕結巴了
快訊／等了12年　國內首座大型跨海「金門大橋周日通車」
玉兔懷孕「爆哭到吐血」！罹子癲前症　後悔晚生
快訊／成大女學生墜樓！　送醫不治
看新聞才知出事！　許維恩：懲處主管私下行為
「水門案」害數十車泡水　柯文哲認錯：我太沒同理心
快訊／新北某國中「國三少女墜樓」！　倒臥花圃昏迷
快訊／楊植斗從台上摔下來！　頭部著地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

三峽軍卡2死車禍最新進度曝　六軍團：肇事上兵暫停駕駛勤務

民進黨炒熱選情下周強攻「反黑金」　柯建銘：「三咖督」要衝破40%

「蔡英文操作3張陰陽臉」　蘇起：讓台灣陷入戰略絕境

愛情無法超越藍綠？游淑慧憂戀情曝光遭基層耳語　選情恐遇最大危機

柯文哲自比「耶穌」見鍾東錦　問國民黨「北台灣哪個議長不是黑道」

台中市公所主任被指「情蒐敵營」　蔡其昌開罵：骯髒！敗壞選風

中共犯台全球崩潰性影響　顧立雄：打人也自傷中國會面臨重大傷害

批陳時中大頭病難醫治　柯文哲：說「世界怎麼跟得上台灣」後開始出事

「忠誠是習近平人事佈局考量」　顧立雄：會更封閉對市場更干預

「水門案」害數十車泡水！　柯文哲認錯：我太沒同理心

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

楊丞琳率12人飆刀群舞　一鏡到底練習室曝光！

三峽軍卡2死車禍最新進度曝　六軍團：肇事上兵暫停駕駛勤務

民進黨炒熱選情下周強攻「反黑金」　柯建銘：「三咖督」要衝破40%

「蔡英文操作3張陰陽臉」　蘇起：讓台灣陷入戰略絕境

愛情無法超越藍綠？游淑慧憂戀情曝光遭基層耳語　選情恐遇最大危機

柯文哲自比「耶穌」見鍾東錦　問國民黨「北台灣哪個議長不是黑道」

台中市公所主任被指「情蒐敵營」　蔡其昌開罵：骯髒！敗壞選風

中共犯台全球崩潰性影響　顧立雄：打人也自傷中國會面臨重大傷害

批陳時中大頭病難醫治　柯文哲：說「世界怎麼跟得上台灣」後開始出事

「忠誠是習近平人事佈局考量」　顧立雄：會更封閉對市場更干預

「水門案」害數十車泡水！　柯文哲認錯：我太沒同理心

南大路最美綠廊　百年老校新竹國小通學步道啟用　

許維恩「整隻手伸進馬桶除垢」！王家梁看傻眼　她揭神祕含意：會賺錢

三峽軍卡2死車禍最新進度曝　六軍團：肇事上兵暫停駕駛勤務

改編韓女團超洗腦神曲！歌詞變「台灣特色小吃」　網笑噴：想吃湯包

超胸正妹「鏡頭前脫掉比基尼」畫面全播出！　黑男直擊超香1幕結巴了

台海緊張　他想搬去躲「1縣市」！見殘酷房價傻眼：來不及了

竹市玻工館　匯聚21位玻璃星光照亮藝術大道

等了12年！交長拍板　國內首座大型跨海「金門大橋10／30通車」

民進黨炒熱選情下周強攻「反黑金」　柯建銘：「三咖督」要衝破40%

對13歲女摸胸辯打蚊子判無罪　二審查出「關鍵1hr」逆轉他慘了

雨中競速女急喊「老公」　下秒尖叫...26秒影片曝光

政治熱門新聞

快訊／楊植斗拜票重摔後腦著地　羅智強曝情況：頭到現在還在暈

獨／網美逃出柬埔寨回台拍AV遭嘲諷　本尊親述改當女優原因

陳其邁貼「青澀」抓漏看板　周玉蔻今曬畢業照：每個人都年輕過！

竹縣議員候選人買票　遭羈押禁見

資策會不忍了！　提告高虹安內容曝光

蔡其昌稱顏家無奈挺盧！顏寬恒打臉：真心真意

高嘉瑜問近千萬建區塊鏈資料庫「拿來幹嘛？」官員答不出來

「選前之夜」沒攻下凱道　蔣搶輸陳

灑154萬臉書宣傳費！徐千晴曝新竹廣告王

高虹安批卓政宏公然說謊　「進入司法後律師會處理」

美國對台旅遊安全警示降級！　台灣回歸「最安全」等級

軍卡擦撞機車釀2死　六軍團：非常抱歉

柯文哲為水門案認錯：我沒同理心

郭正亮預測「陳時中落選恐影響2024」　朱學恒驚呼：一人殺全黨

更多熱門

相關新聞

新北市長11/14辯論　林佳龍：會算侯友宜講幾次「好好做事」

新北市長11/14辯論　林佳龍：會算侯友宜講幾次「好好做事」

新北市選舉委員會將於11月14日舉辦市長候選人辯論式公辦政見發表會，民進黨新北市長候選人林佳龍26日呼籲侯友宜，不要在政見發表會的時候，每個問題都講好好做事，「我會在政見發表會裡算算看，到底侯市長講了幾次『好好做事』，不要用這麼寶貴的時間，答非所問。」

允諾全力協助經國國中增設高中職　鄭運鵬：中央地方成功合作再一例

允諾全力協助經國國中增設高中職　鄭運鵬：中央地方成功合作再一例

九合一倒數31天！蔡英文拋「3個拜託」　保證候選人清廉勤政

九合一倒數31天！蔡英文拋「3個拜託」　保證候選人清廉勤政

「選前之夜」沒攻下凱道　蔣搶輸陳

「選前之夜」沒攻下凱道　蔣搶輸陳

柯文哲酸「亂打一通」　陳時中競總：政風處報告非常清楚

柯文哲酸「亂打一通」　陳時中競總：政風處報告非常清楚

關鍵字：

2022九合一大選2022新北市新北第7選區新北市議員永和區陳鴻源羅文崇連斐璠

讀者迴響

熱門新聞

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

IG網美逃出柬埔寨回台拍AV！網掀戰　本尊回應了

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

周湯豪3對3夜歡！貼身新伴綠毛妹是女偶像

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

台灣清水健是他！「超猛外型曝光」女優超愛

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

三峽軍卡輾斃母女！肇事上兵無保飭回理由曝

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

確診死亡遺體解剖　發現驚人結果

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

更多

最夯影音

更多
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面